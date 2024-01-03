Uzmanı öneriyor, kansızlık hastalığına doğal çözüm! B vitamininden güçlü kemiklere...

Yayınlanma: 03.01.2024 - 10:52

Güncelleme: 03.01.2024 - 10:52

İnsan sağlığına birçok faydada bulunan bu besin, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Erzurum bölgelerinde üretiliyor. Uzmanların da önerdiği sağlık bombası kansızlığa iyi gelirken, kemikleri de güçlü hâle getiriyor. İşte o mucizevi besin...

TULUM PEYNİRİ NEDİR?

Tulum peyniri, genellikle keçi veya koyun sütünden yapılan bir peynir türüdür. Süt, özel yöntemlerle mayalanır ve ardından olgunlaşma sürecine bırakılır. Bu süreçte peynir, tulum adı verilen özel bez torbalarda saklanarak lezzetini ve dokusunu kazanır. Tulum peyniri, genellikle beyaz renkli ve yoğun bir dokuya sahiptir. Tuzlu bir tadı vardır ve özellikle kahvaltılarda, salatalarda veya meze olarak tercih edilir.

TULUM PEYNİRİNİN FAYDALARI NELER?

Protein Kaynağı: Tulum peyniri, yüksek kaliteli protein içerir. Protein, vücut hücrelerinin yapımı ve onarımı için temel bir besindir. Ayrıca kas sağlığını korur ve enerji metabolizmasında rol oynar.

Tulum peyniri, yüksek kaliteli protein içerir. Protein, vücut hücrelerinin yapımı ve onarımı için temel bir besindir. Ayrıca kas sağlığını korur ve enerji metabolizmasında rol oynar. Kalsiyum Deposu: Sütten elde edilen tulum peyniri, kalsiyum bakımından zengindir. Kalsiyum, kemik sağlığı için önemlidir ve dişlerin güçlenmesine katkı sağlar.

Sütten elde edilen tulum peyniri, kalsiyum bakımından zengindir. Kalsiyum, kemik sağlığı için önemlidir ve dişlerin güçlenmesine katkı sağlar. B12 Vitamini İçerir: Tulum peyniri, B12 vitamini bakımından zengindir. B12 vitamini, sinir sistemi sağlığını destekler, enerji üretimine katkıda bulunur ve kan hücrelerinin oluşumunu destekler.

Probiyotik Özellikleri: Fermente edilmiş süt ürünleri olan tulum peyniri, probiyotik bakteriler içerir. Bu bakteriler, bağırsak sağlığını destekler ve sindirim sistemine olumlu etkilerde bulunabilir.

Fermente edilmiş süt ürünleri olan tulum peyniri, probiyotik bakteriler içerir. Bu bakteriler, bağırsak sağlığını destekler ve sindirim sistemine olumlu etkilerde bulunabilir. Antioksidan İçerir: Tulum peyniri, antioksidan özelliklere sahip vitamin ve mineraller içerir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önleyebilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Tulum peyniri, antioksidan özelliklere sahip vitamin ve mineraller içerir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önleyebilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Düşük Laktoz İçeriği: Tulum peyniri, olgunlaşma sürecinde laktozun büyük bir kısmını kaybeder. Bu nedenle, laktoza duyarlı kişiler tarafından daha iyi tolere edilebilir.





TULUM PEYNİRİ NASIL ÜRETİLİR?

Tulum peyniri, Erzincan, Tunceli, Konya, Bingöl, Elâzığ ve Erzurum gibi Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde üretilen bir süt ürünüdür. Tulum peynirinin yapım aşaması, sabır ve özen gerekmektedir.Türkiye’nin verimli bölgelerinde beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen sütler, mayalanıp bir süre bekletilmektedir. Tulum peyniri için mayalanan süt, süzgeçten ya da tülbentten geçirilerek süzülüyor. Ardından bir gece dinlendirilen bu peynir, büyük torbalar içine ekleniyor ve bir süre bekletiliyor. Bu sayede suyunu tamamen süzen peynir, bakır kaplarda ufalanıyor ve özel tuzla tatlandırılıyor. Daha sonra temiz ve büyük torbalara basılmasının ardından torbaların ağız kısmının dikiliyor. 10 günlük bekleme süresinin ardından torbaların içindeki tulum peyniri alınır ve peynir için hazırlanan hayvan derisine ya da bidona yerleştirilir. Kıl keçisi tulumunda bekletilen peynir, tam anlamıyla tulum peyniridir ve Erzincan yöresinde genellikle bu yöntem ile üretilmektedir.

