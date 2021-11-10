Uzmanı uyardı: Afet çantası hazırlarken bunlara dikkat

10 Kasım 2021 Çarşamba, 00:00

Yaşanan doğal afetler sonucunda oluşabilecek maddi ve manevi kayıpları en aza indirmenin toplumu bilinçlendirmek ve eğitmekle mümkün olabileceğini belirten İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Karagöl, afetlere hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. Afet ve acil durum çantasının hazır olmasının hayat kurtarabileceğini ifade eden Karagöl, “Örneğin deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir” dedi.

HAZIR VE ULAŞILABİLECEK YERDE OLMALI

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabilecek malzemelerin bulunduğu bir çantanın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olmasının önemli olduğunu belirten Öğr. Gör. Özlem Karagöl, çantanın, sorumlu olunan kişi ya da kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlar için gerekli ihtiyaçları da içermesi gerektiğini vurguladı.

Karagöl, “Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve acil durum çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“ENGELLİ BİREYLER, ÖZEL İHTİYAÇLARINI MUTLAKA ÇANTALARINA KOYMALI”

Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarını da çantalarına eklemeleri gerektiğine değinen Karagöl, çantanın içinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol ederek, bozulmadan nasıl saklaması gerektiğinin öğrenilmesini önerdi.

KOLAY BOZULMAYACAK GIDALARA YER VERİN

Yiyecek ve içeceğe uzun süre ulaşılamayacağı düşünülerek, mutlaka kolay bozulmayacak gıdalara öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Özlem Karagöl, örnek bir Acil Durum Çantası listesi hazırladı. Karagöl, “Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı, çabuk bozulmayan gıdalar; konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu gibi yiyecekler çantanızda olabilir” dedi.

Karagöl, her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalısı gerektiğini ifade etti.

ÖNEMLİ BELGE FOTOKOPİLERİNİ BULUNDURUN

Çantanın içinde önemli belgelerin fotokopilerinin olması gerektiğini de hatırlatan Karagöl, “Nüfus cüzdanı, ehliyet, tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı, evcil hayvanların sağlık karnesi gibi evrakların fotokopileri çantada olmalı” diye konuştu.

ÇANTADA GİYECEK DE OLMALI

Karagöl, çantanın içerisinde iç çamaşırı, çorap, yağmurluk ve iklime uygun giysilerin olması gerektiğini söyledi.

HİJYEN MALZEMELERİ KOYUN

Çantanın içinde hijyen malzemelerinin de olması gerektiğine dikkat çeken Karagöl, “Çantada, sabun ve dezenfektanlar, diş fırçası ve macunu, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı ve hijyenik ped de bulunmalı” dedi.

BU MALZEMELERİ KOYMAYI DA UNUTMAYIN

Karagöl, çantada bulunması gereken diğer malzemeleri de şöyle sıraladı:

“İlk yardım çantası, Uyku tulumu veya battaniye, Çakı, düdük, küçük makas, kâğıt, kalem, pilli radyo, el feneri ve yedek piller.”