Uzmanı uyardı: Ne kadar alkol sizi 'ağır içiçi' yapar?

Yılbaşı ve tatil dönemlerinde artan alkol tüketimi, riskli içicilik sınırlarının yeniden tartışılmasına yol açtı. Çoğu kişi içki miktarını “bir kadeh” ya da “bir şişe” şeklinde değerlendiriyor; ancak bu algı bilimsel ölçülerle örtüşmüyor. Uzmanlara göre, alkol birimlerinin yanlış anlaşılması, milyonlarca insanın fark etmeden ağır içici kategorisine girmesine neden oluyor.

“BİR KADEH” SANILANIN ÇOK ÜZERİNDE ALKOL İÇERİYOR

Harvard Tıp Okulu profesörü Dr. Sarah Wakeman, yaptığı açıklamada alkol birimlerinin çoğu kişi tarafından doğru anlaşılmadığını belirtti. Bir kadeh şarabın birkaç birime eşdeğer olabileceğini söyleyen Wakeman, “Birçok kişi tek bir içki içtiğini sanıyor ama gerçekte bu bir içkiden çok daha fazlası olabiliyor” dedi. Birleşik Krallık’ta düşük riskli içicilik için haftalık sınır 14 alkol birimi olarak kabul ediliyor. Bu sınır, çoğu kişi için düşündüğünden çok daha hızlı aşılabiliyor.

ABD’DE SINIRLAR DAHA FARKLI AMA RİSK BENZER

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre ağır içicilik:

Kadınlarda: Haftada 8 içki ve üzeri

Erkeklerde: Haftada 15 içki ve üzeri

olarak tanımlanıyor.

HEM BEDENSEL HEM RUHSAL ZARAR

Ağır içiciliğin zaman içinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Riskler arasında: