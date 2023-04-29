Uzmanından astım ataklarını azaltmak için öneriler

Yayınlanma: 29.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 07:00

Göğüs Hastalıkları ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Savaş Özsu, bahar aylarının gelmesiyle birlikte artan astım vakaları ve 2 Mayıs Astım Günü'ne ilişkin bilgi verdi.

Özsu, astımın toplumun önemli bir kısmını etkileyen bir hava yolu hastalığı olduğunu ve sadece Türkiye'de 4 milyon astım hastası bulunduğunun tahmin edildiğini aktardı.

"ÖNEMLİ BİR SORUN TEŞKİL EDİYOR"

Hastalığın oluşumunda etkili olan faktörlerin; ailede astım öyküsünün varlığı, alerjen maddelerden yoğun şekilde etkilenmek, mesleki maruziyet ve sigara içilen ortamlarda bulunulması olabileceğini bildiren Özsu, "Özellikle oto boyama, fırıncılık gibi mesleklerde çalışanların bazılarında astım ortaya çıkabilmektedir. Bu kişilerin meslekten uzaklaştığı, hafta sonu çalışmadığı günlerde şikayetlerinin gerilemesi astım için önemli bir ipucudur. Aşırı rutubetli, trafik ve sanayiden kaynaklı havası kirli bölgeler de astım açısından önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu nedenledir ki astım hastaları bu bölgelerden uzaklaştığında belirtiler ortadan kalkıyor. Hasta hava kirliliği olan şehre geri döndüğünde ise yakınmalar çok kısa sürede eski haline dönüyor" diye konuştu.

"SOLUNUM YOLU HASTALIĞIDIR"

Özsu, astımın çoğunlukla çocukluk döneminde ilk semptomlarını gösterdiğine, genellikle de 40 yaşın altında ortaya çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Alerjik astım, ataklar veya semptomun hiç olmadığı dönemlerle seyreden solunum yolu hastalığıdır. En etkili tedavi alerjen temasının kesilmesidir. Alerjik astım krizleri genellikle solunum yoluyla alınan alerjenlerden kaynaklanıyor. Bu hastalarda ilk tanı anında muhakkak alerji deri testleri yapılması gerekir. Ev tozu akarları, rutubet, küf ve polenler astım semptomlarını tetikleyen en önemli alerjenlerdir. Bahar aylarında polenlerin en yoğun olduğu zaman dilimi genellikle sabahın erken saatleri olduğundan astım hastalarına bu saatlerde açık havada uzun süre bulunmayı, spor yapmayı ve polenlerin yoğun olduğu bu saatlerde evi havalandırmayı önermiyoruz. Bu önlemler yeterli gelmediğinde ilaç tedavisinin uygun olabileceği hastalarda bronşları tedavi edecek ve atakları önleyecek hava spreyleri kullanıyoruz. İnhaler kortizonla ise hastalığı tedavi edebiliyoruz. Doğru ilaç kullanımı ve hekim takibiyle astım tam olarak kontrol altına alınabiliyor."