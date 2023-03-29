Uzmanından 'Çocuklara sebzeleri sevdirmek için ödüle başvurmayın' uyarısı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 07:00

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Nalan Karabayır, sebze yeme alışkanlığı edindirmek için ödüle başvurmamak gerektiğini belirterek, çocuklara kendi açlık ve tokluk ipuçlarıyla uyum içinde olmayı öğretmenin, yemekle rahat bir ilişki kurmalarını ve büyüdükçe aşırı yemekten kaçınmalarını sağlayarak obeziteyi de önleyeceğini aktardı.

"ORTADAN KALDIRMAK YERİNE SINIRLAYIN"

Çocuk beslenmesi üzerine yapılan bir araştırmaya göre çocukların önüne daha büyük porsiyonlar servis edildiğinde daha fazla yediklerini bildiren Karabayır, şunları ifade etti:

"Tabaklarını tamamen bitirmesi için çocuklarınızı zorlamayın. Porsiyonları büyütmeyin, sadece talep etmeleri halinde ilave porsiyonlara izin verin. Sebze yeme alışkanlığı edindirmek için ödüle başvurmayın. Bu teknik çocuklarımıza brokoli ve diğer sebzelerin daha az çekici olduğunu, diğer yiyeceklerin (tatlı) daha değerli olduğunu öğretir. Yemekle sağlıklı bir ilişki kurmasına yardımcı olun. Atıştırmalık ve tatlıları tamamen ortadan kaldırmak yerine sınırlayın.

'ARA ÖĞÜN SAYISI 2'DEN FAZLA OLMAMALI'

Büyük kardeşleri olanlar atıştırmalıklara daha fazla maruz kalıyor. Çocuğun gün boyunca atıştırması iştahını azaltır, ana öğünleri atlamasına neden olur. Ayrıca, akşam yemeğinde sebze gibi yiyeceklere de ilgisini azaltır. Bu nedenle atıştırmalıklar ve öğünler arasında en az 2 saat ara olmalı. Ara öğün sayısı günde 2'den fazla olmamalı. Şekerli, gazlı içecekler basit şekerler sağlarlar ancak besleyicilikleri azdır. Küçük çocuklara şekerli, kalorisi yoğun aromalı sular ve meyve sularını 2 yaşına kadar vermeyin."