Uzmanından depremzedelere 'psikolojik destek' önerisi

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 07:00

Afet süreci hem yetişkinlerde hem de çocuklarda psikolojik sorunlara yol açıyor.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Varlı, yetişkinlerin ve çocukların psikolojik yansımaları en aza indirmesi için önemli tavsiyelerde bulundu.

“NEFES EGZERSİZİ İLE RAHATLAYABİLİRİZ”

Afetin etkilerini yetişkinler ve çocuklar için ayrı ayrı ele alınması gerektiğini vurgulayan Varlı, “Çevremizde şu anda bir uzman olmasa bile birileriyle konuşmak bizler için çok önemli bir durum. Bu nedenle afet bölgelerimizde yer almayan vatandaşlarımızın, bu bölgelerde bulunan yakınları ile konuşmaları büyük önem taşıyor. Afet bölgesindeki insanların yaşadıkları duyguları ifade etmesi rahatlama sürecine katkı sağlayacaktır” dedi. Bunlara ek olarak bireyin kendi başına yapabileceği egzersizler de olduğunu ifade eden Dr. Mehmet Fatih Varlı; “Travma sonrası stres bozukluğu yaşanabilir. Buna rağmen bazı stres azaltma yöntemleri bulunuyor. Bunlardan birincisi nefes alma teknikleri. Eğer nefes alma sayınızı bir dakika içerisinde 5-6’ya düşürebilirseniz kaygıyı azaltmış olursunuz. Bilimsel araştırmalarla desteklenen bu teknikte nefesimizi verirken daha yavaş vermemiz, nefes alışverişimizi yavaşlatmamızı kolaylaştıracaktır. Çünkü kaygılı insanların nefes alışverişi oldukça hızlıdır. Hızlı nefes alışverişi de beyne oksijen gitmesine engel olur” diye konuştu.

"ANIN FARKINDALIĞI İLE KAYGILAR AZALIYOR"

“İkinci yöntemimiz ise gevşeme tekniğidir” diyen Mehmet Fatih Varlı, “Herkes bu yöntemi kolaylıkla deneyebilir. Vücudumuzu parmaklardan başımıza kadar bazı bölgelere ayırarak, bu bölgeleri önce kasıp sonra gevşetebiliriz. Örneğin önce ayak parmaklarımızı kasıp 20-30 saniye bekledikten sonra gevşetiyoruz. Sırasıyla baldır, kalça, göğüs, omuz ve yüz bölgesine bunu uygulayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

“ÇOCUKLARIN DUYGULARINI OYUNLA ÖĞRENEBİLİRİZ”

Süreçten çok sayıda çocuğun etkilendiğini vurgulayan Varlı, “Çocuklarda konuşma yetişkinlerdeki gibi kolay değil. Bu nedenle çocuklara oyun sahası sağladığımızda kaygı ve kızgınlıklarını oyun üzerinden bizlere gösterebilmektedir. Örneğin çocuklarımızla bir duygu çorbası hazırlayabiliriz. Duygularımızı bir kağıda yazdıktan sonra çocuğun buradaki duyguları seçmesini isteyebiliriz. Böylece çocuk duygularını ve travmasını dile getirebilir” ifadelerini kullandı.