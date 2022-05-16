Uzmanından gıda alerjisi uyarısı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:03

Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, gıda alerjisi olan çocukların ebeveynlerini açık büfelerde oluşabilecek gizli bulaşlara karşı uyardı.

Nacaroğlu, gıda alerjisi olan çocukların tatil süresince hazır tüketecekleri besinlerin içeriklerinin aileleri tarafından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle açık büfe servis yapan ve yiyecek içeriğinin birbiriyle karışmasının mümkün olduğu ortamlarda kazara bulaşlar nedeniyle ciddi problemler ile karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizen Nacaroğlu, ebeveynleri olası durumlara karşı yanlarında adrenalin oto enjektör bulundurulmasının hayati önem arz ettiğini kaydetti.

"SAMAN NEZLESİ YAZ BOYUNCA SÜREBİLİR"

Nacaroğlu, yaz aylarında artan alerjik risklerin çocukların hayat kalitesini bozabileceğini belirtti.

Yaz döneminde en sık deri ile ilgili alerjik durumlar görüldüğünü bildiren Nacaroğlu, "Bununla birlikte çocuklarda polenler, güneş ve klor önemli bir tetikleyici olarak saman nezlesi semptomlarında artışa neden olabilir. Çayır ve ot polenlerinin neden olduğu tepkiler ilkbaharın son dönemlerinde başlıyor ve yaz boyu devam ediyor. Aşırı burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, burun ve göz kaşıntısı, gözlerde sulanma ve batma ile seyreden alerjik saman nezlesi, bazı çocuklarda yaz boyunca, hatta sonbaharın ilk dönemlerine kadar sürüyor" ifadelerini kullandı.

ARI SOKMASINDA 'ANAFLATİK ŞOK' TEHLİKESİ

Hikmet Tekin Nacaroğlu, sıcak havalarla birlikte böcek alerjilerinin görülme riskinin de artığını belirtti.

Böcek sokmalarında bulguların genelde vücudun açıkta kalan kol, bacak, yüz gibi bölgelerinde ortaya çıktığına işaret eden Nacaroğlu, "Böcek sokmaları arasında reaksiyonu en tehlikeli olanı arı alerjileridir. Arı alerjilerinde; kızarıklık, şişme yapabileceği gibi ani gelişen nefes darlığı, bilinç kaybı, kusma gibi reaksiyonlara sebep olan 'anaflaktik şok' denilen alerjik şok durumu ortaya çıkabilir. Diğer böcek sokmaları arı kadar olmasa da deride abartılı reaksiyonlar gösterebilir" değerlendirmelerinde bulundu.