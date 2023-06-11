Uzmanından iyot tüketiminin ihmal edilmemesine yönelik uyarı

Yayınlanma: 11.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.06.2023 - 07:00

İç Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Özgün İyigün, besinlerde bulunan iyot kaynağının toprak olduğu bilgisini verdi.

İyigün, "Dünya üzerinde birçok toprak türü vardır ve bu topraklarda değişen miktarlarda iyot bulunur. Topraklarda bulunan iyodun miktarı besinlerin iyot içeriğini etkiler. Dünyanın bazı bölgelerinde bulunan topraklar iyot bakımından fakir olduğu için bu bölgelerde yaşayan insanlarda iyot eksikliği görülme ihtimali yüksektir. Ülkemiz iyot bakımdan fakir topraklara sahip olduğu için iyot eksikliği sıkça görülür. Bu sebeple en önemli iyot kaynağı olan iyot bakımından zenginleştirmiş sofra tuzu tüketilmesi oldukça önemlidir. Son günlerde daha sağlıklı olduğu görüşü ile kullanımı yaygınlaşan kaya tuzu ve himalaya tuzu kullanımı iyot eksikliğinin yaygınlaşmasına sebep olmaktadır" dedi.

"GÜNLÜK İYOT İHTİYACI 150 MİKROGRAM"

Günlük iyot ihtiyacı ergenler ve yetişkinler için 150 mcg (mikrogram) olduğunu belirten İyigün, “İyot eksikliği belirtileri, kilo alma/verememe, depresyon, yorgunluk, kırgınlık, depresyon, duygu durum bozukluğu, baş ağrısı, adet düzensizliği, kuru cilt, saçlarda güçsüzlük dökülme, kas güçsüzlüğü, kas eklem ağrıları, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, kabızlık, nefes darlığı, unutkanlık, dalgınlık, soğuğa karşı hassasiyet, sık enfeksiyon geçirme, kolesterol yüksekliği olarak karşımızı çıkmaktadır” diye konuştu.

"İYOT, KANSERE KARŞI ÖNLEYİCİDİR"

İyot düzeyinin yetişkinlerde tiroid hastalıklarının önlenmesinde ve üreme sağlığında son derece önemli olduğunu ifade eden İyigün, “İyot, antioksidan aktivite uyararak kanser ve birçok kronik hastalığa karşı koruyuculuk sağlar. İyot planlı hücre ölümünü destekler, zararlı hücrelerin kanser öncesi hücrelerin yok edilmesine yardımcı olarak vücutta tümör gelişimini baskılar. Yani kansere karşı önleyicidir. İyot, bağışıklığımızı destekler ve en önemli etkisini tiroid bezinin çalışması üzerinde göstererek vücudun metabolik hızını kontrol ederek, vücuttaki tüm organ sistemlerinin çalışmasında etkilidir. Beslenme ve uyku döngüsünün düzenlenmesinde önemli yer tutar. Vücut ısısının ayarlanması, vücuttaki metabolizma hızının ayarlanması, vücut ağırlığının ayarlanması gibi durumlardan sorumludur. İyot fazlalığı tiroidin hızlı çalışmasına (zehirli guatr-hipertiroidi) neden olabilir, bu sebeple iyot düzeyine bakılmadan ve doktor kontrolü olmaksızın iyot takviyesi kullanmak sakıncalıdır. Spot idrarda iyot düzeyi ile eksikliği değerlendirilir. Herhangi bir tiroid hastalığı olmayan bireylerin günlük iyot ihtiyacını karşılaması önemli olup, tiroit hastalığı olan bireylerin iyotlu ya da iyotsuz beslenme konusunu mutlaka doktoruna danışması gerekir. Tiroid hastalığının tipine göre iyot tüketimi gerekliliği farklılık göstermektedir” ifadelerini kullandı.