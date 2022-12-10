Uzmanından 'kış aylarında üçlü salgına dikkat' uyarısı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyon etkenleriyle daha sık karşılaşıldığını bildirdi.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, kış aylarında en sık görüler hastalıklara ilişkin bilgi verdi.
"VİRAL ETKENLER ÇOK FAZLA"
Boşnak, "Üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan viral etkenler çok fazla sayıda. Bunlardan en sık görülenler influenza A ve B, Kovid-19 ve RSV'dir (Respiratuvar Sinsityal Virüs). Bu etkenlere bağlı meydana gelen enfeksiyonları hem tek başına hem de iki yada üç virüsü bir arada üçlü salgın şeklinde tanımlanan şekliyle görebilmekteyiz. Bu etkenlerle geçirilen hastalık tablosu özellikle altta yatan hastalığı olan kişilerde daha ağır bir klinik tabloyla görülmekte ve daha uzun sürmektedir" ifadelerini kullandı.
"ÖLDÜRÜCÜ OLABİLMEKTE"
Hastalarda en sık görülen şikayetlerin yüksek ateş, baş ağrısı, şiddetli kas-eklem ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, öksürük olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Eşlik eden kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalığı, romatizmal, endokrin ve metabolik rahatsızlığı olanlar ve kanser hastalarında bu virüs hastalıkları zaman zaman ağır ve hatta öldürücü de olabilmektedir. Özellikle bu etkenlerden RSV etkenli olan solunum sistemi enfeksiyonunda, ateşle birlikte, öksürük, hızlı nefes alma ve hırıltılı solunum şikayet olarak ön planda olabilir. Hastalarda tanı için gerekli numune ve örnekler alındıktan sonra viral PCR testleri ile viral RNA bakılıp hızlı bir şekilde tedavi planlanıp, başlanılmalıdır"
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