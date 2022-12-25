Uzmanından kış uyarısı: 'Soğuk havalar kalp krizi riskini artırıyor'

25 Aralık 2022 Pazar, 07:00

Soğuk hava vücut ısısının düşmesine neden oluyor. Bu nedenle kalp vücut ısısının düşmemesini, vücut ısısının yüksek kalmasını sağlayabilmek daha fazla çalışmak zorunda kalıyor, böylelikle kan basıncı ve nabız sayısı artıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Anıl Avcı, soğuk havaların kalp damar hastaları veya yüksek tansiyonu olanları olumsuz etkileyebileceğini söyleyerek kalp sağlığını korumak için önemli tavsiyelerde bulundu.

“TUZLU GIDALARDAN UZAK DURMAMIZ GEREKİYOR”

Kalp sağlığını korumak için beslenme önerilerinde bulunan Avcı, “Kış mevsiminde kalp ve damar hastalıklarının seyrinde kötüleşme görülebilmektedir. Bunun da en önemli sebebi soğuk havanın etkisiyle kalp ve vücut damarlarımızda meydana gelen daralma etkisidir. Ayrıca aynı dönemde biyokimyasal ve hormonal değişiklikler sebebiyle damarlardaki kanda koyulaşma görülür ki bu durum kalp krizi ve inme ile ilişkili bir durumdur. Bunun dışında kış mevsiminde hava kirliliğindeki artış, beslenme düzenindeki bozulmalar, hekim kontrollerinin aksatılması, tansiyon seviyelerindeki yükselme, özellikle solunum yollarına bağlı meydana gelen enfeksiyonlar kalp sağlığını olumsuz etkilemektedir. Beslenme düzenini sağlamamız gerekiyor. Kış aylarında soğuk havanın etkisiyle artan enerji ihtiyacı yüksek kalorili beslenmeye yol açmaktadır. Bu durum istenmeyen kilo artışına, aynı zamanda kötü huylu kolesterol seviyesinde artışa sebep olmaktadır. Genel hatlarıyla yüksek glisemik indeksi yüksek, doymuş yağ oranı yüksek ve tuzlu gıdalardan uzak durmamız gerekiyor“ dedi.

"TANSİYON DEĞERLERİ ÖLÇÜLMELİ"

Kış döneminde kalp krizi riskinin arttığını belirten Avcı, “Kış mevsiminde özellikle yaşlılarımızın evde daha çok vakit geçirmesi sebebiyle, fiziksel aktivitelerde bir azalma meydana gelmektedir. Fiziksel aktiviteler hastanın yaşına ve hastalığın derecesine göre değişebileceği için hekim tavsiyesiyle yapılmalıdır. Egzersiz öncesinde yeterli miktarda ısınmak ani ve ters hareketlerden kaçınmak, soğuk ortamlarda egzersiz yapmamamız gerekiyor. Kış döneminde yine tansiyon seviyelerinde yükselme meydana gelebileceği için, ki bu durum özellikle inme ve kalp krizi riskini arttırmaktadır. Zaman zaman tansiyon değerleri ölçülmeli. Eğer bir düzensizlik varsa bu durumda hastane kontrollerini yaptırmamız gerekiyor. Yine tansiyondan korunabilmemiz için, özellikle bu dönemde çok fazla tüketilen turşu, tuzlu, salamura ve konserve gibi gıdalardan uzak durmamız gerekli. Uyku düzeni de çok önemlidir. Hastalarımız 7,8 saat kaliteli ve düzenli uyku önermekteyiz. Özellikle gece horlaması olan kişilerin uyku apne sendromu açısından göğüs hastalıkları polikliniklerinde muayenelerini önermekteyiz. Kış döneminde özellikle solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir artış meydana gelmektedir. Zatürre gibi, gribal yolu enfeksiyonları, vücutta enflamasyona sebep olarak, özellikle kalp damarlarının içerisindeki yağ plaklarının yumuşamasına, yırtılmasına ve pıhtılaşmasına sebep olabilir. Bu durum kalp krizine sebep olabilir" diye konuştu.