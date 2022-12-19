Hindistan'da bir izleyici Avatar 2'yi izlerken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Hindistan'da bir izleyici, James Cameron'un yeni filmi Avatar: Suyun Yolu filmini izlerken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Hindistan'ın güney Andhra Pradesh eyaletinin Kakinada bölgesinde Lakshmireddy Srinu isimli şahıs, Avatar 2'yi izlemek için sinemaya gitti. Bir süre sonra salonda yere yığılan Srinu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Srinu'nun ölümünün ardından Hindistan Times'a konuşan Noida Fortis Hastanesi müdürü Dr Sanjeev Gera, “Covid'den sonra kan damarlarımızda devam eden bir iltihaplanma oluşabilir. Bu vakada görüldüğü gibi, stres nedeniyle oluşan kan basıncındaki artış ile kalbin atardamarlarında yırtılma olabilir. Bu da ani kalp durmasına neden olabilir. Bunun nedeni koroner damarlardaki bir plak yırtılması veya heyecana bağlı bir ritim bozukluğunun tetiklenmesi olabilir" dedi.
AVATAR İZLEYİCİLERİNDE 2. ÖLÜM
Wion News'e göre, Tayvan'da 42 yaşındaki bir kişi 2010 yılında Avatar'ın ilk bölümünü izlerken kalp krizi geçirerek ölmüştü.
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