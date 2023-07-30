Uzmanından leke ve ben uyarısı

Yayınlanma: 30.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 07:00

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yeşilova, geçen günlerde yüzde oluşan leke ve ben oluşumu ile ilgili Türk Dermatoloji Derneği'nin bir paylaşımının olduğunu ifade etti.

Yeşilova, "Ülkemizde bu kozmetik işlemleri, ekseriya merdiven altı yapılmaktadır. İşin hiçbir zaman eğitimini görmemiş ve sırf ticari kaygılardan ötürü, insanların benleri iyi mi kötümü veya uygulama sonrası cilt altında bunun kalıntıları kaldı mı kalmadı mı hiçbir bilgiye sahip olmayan insanlar tarafından yapılmasını, ya da Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış çeşitli cihazların uygulanması sonrası yapılan işlemleri katiyen önermiyoruz. Çünkü bizim için insanların cildi önemli. Biz herhangi bir ciltte bir oluşum olduğu zaman mutlaka dermatolojik muayenesinin yapılmasını öneriyoruz. Benlerin yüzde 90’ının üzerinde eğer kişide de kozmetik kaygı varsa cerrahi olarak alınması taraftarıyız ama katiyen vatandaşlara merdiven altı bu tür işlemleri önermiyoruz" dedi.

"ÖLÜMCÜL ORANI YÜKSEK BİR HASTALIK"

Lazerle alınan benlerin ilerde büyük sağlık sorunlarına yola açabileceğinin altını çizen Yeşilova, "Vatandaşlarımızın gözlerini korkutmak istemiyoruz ama her bene de iyidir demiyoruz. Ölümcül oranı yüksek bir hastalık. Bu nedenle bir benin asla lazerle alınasını önermiyoruz. Çünkü cilt altında bunun kalıntılarının kalıp kalmadığını bilmiyoruz. Bu lazer işlemi sonuçta bir yanık olayıdır. Cilt altında kalan bu ben kalıntılarının ilerde kanserleşme ihtimali de olabiliyor" ifadelerini kullandı.