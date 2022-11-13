Uzmanından öğrencilere 'ara tatil' uyarısı: 'Sanatla, sporla, kültürle bezenirse çok daha anlamlı olur'
12 Eylül'de başlayan eğitim-öğretim dönemi, yaklaşık 2 ayın ardından ara tatile girdi. Okula 9 gün ara verecek olan öğrenciler tatil heyecanını yaşarken, veliler bu süreci nasıl verimli geçirebileceklerini düşünüyor. Eğitimci Biriz Kutoğlu, öğrencilerin bu süreci nasıl daha verimli geçirebileceğine yönelik tavsiyelerde bulundu.
2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi 11 Kasım Cuma günü ara tatile girdi. 2 aylık eğitimin ardından milyonlarca öğrenci için 9 günlük tatil başladı.
Tatilin verimli ve bir program dahilinde olması gerektiğini söyleyen Eğitimci Biriz Kutoğlu “Tatil demek tamamen düzensiz canımızın her istediğini yapabileceğimiz bir zaman dilimi olmamalı. Kaliteli zaman geçirmek çok önemli. Tatil, aslında çocuğun gelişimine fayda sağlayacak sanatla, sporla, kültürle bezenirse çok daha anlamlı olur” diyerek velilere ve öğrencilere önerilerde bulundu.
“TATİL SANATLA, SPORLA, KÜLTÜRLE BEZENİRSE ÇOK DAHA ANLAMLI OLUR”
Öğrencilere ve ailelerine tatil döneminde önerilerde bulunan Kutoğlu, şunları ekledi:
“Tatil denilince aklımıza, uyumak daha serbest zaman geçirmek, dinlenmek geliyor ama biz şunu öneriyoruz; Evet, yaklaşık 9 haftada bir tatil yapıyoruz bu son derece sağlıklı ve doğru. Ama bu tatil nasıl olmalı? Bir kere tatil programlı olmalı. Tatil demek tamamen düzensiz canımızın her istediğini yapabileceğimiz bir zaman dilimi olmamalı. Düzenli uyku, düzenli beslenme ve zihinsel dinlenme önemlidir. Tabi ki sanat ve spor olmadan olmaz.
Ben özellikle miniklerin velilerine şunu söylemek istiyorum; Sanat ve spor organizasyonları, balık tutmak, hafta sonu pikniğe gitmek gibi kaliteli zaman geçirmek çok önemli ve çok değerli. Ama tabi sınavlara hazırlananlar var. Tatil onlar için de tatil ama yine bir program dahilinde olmalı. Yani ilerleyen konuları düşünerek geçmiş konularda eksiği olanların bunları telafi etmesi ve pekiştirmesi lazım. Tatil, aslında çocuğun gelişimine fayda sağlayacak sanatla, sporla, kültürle bezenirse çok daha anlamlı olur.”
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