Uzmanından Ramazan ayında beslenme önerileri

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 07:00

11 ayın sultanı Ramazan ayında, uzmanlar oruç tutanlara sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilay Temel de Ramazan ayında açlık ve susuzluğun yanı sıra yanlış beslenme yöntemleri nedeniyle bazı sağlık sorunlarının yaşanabileceğini söyledi.

"ARA ÖĞÜNLERE BÖLMELİ"

Temel şöyle konuştu:

“İftar denince birçok kişinin aklına birbirinden lezzetli yemeklerle donatılmış sofralar gelir. Oysaki uzun süren açlık sonrasında kurulan iftar sofralarında çok çeşit ve kalorili yemeğin tüketilmesi ciddi sindirim problemlerini beraberinde getirebilir. Hazımsızlık, gaz ve şişkinlik en çok görülen yakınmalardır. Yapılan beslenme yanlışlarından biri, gün boyunca aç kalan ve işlev görmeyen mideye bir anda fazla besin yüklemektir.

Özellikle fazla yağlı, asitli besinlerin tüketilmesi ise hazımsızlık sorunlarını önemli ölçüde arttırır. Bazı kişilerse Ramazan ayını diyet yapma fırsatı olarak değerlendirmek ister. Ancak uzun süren açlıklarda metabolizmasının yavaşlaması ve gün boyu açlıktan sonra akşam en hareketsiz saatlerde tek seferde yüksek kalori alınması kilo vermek yerine, kilo alımına sebep olmaktadır. İftar ve sahurda tüketeceğimiz besinleri olabildiğince ara öğünlere bölmek bu durumda büyük önem kazanmaktadır.”

“HAZIMSIZLIK SORUNUNA NEDEN OLABİLİR”

İftarda yemeğe bir bardak su ve 2 hurma ile başlanabileceğini belirten Temel, iftarda ilk olarak tüketilebilecek bir diğer seçeneğin ise ılık ve az yağlı çorba olduğunu söyledi.

Temel, uzun süre açlık sonrası çok sıcak veya çok soğuk besinler tüketmenin mide ve sindirim sorunlarını olumsuz etkilediğini kaydetti.

İftardaki yemeklerin özenle seçilmesi gerektiğini belirten Temel, şu ifadeleri kullandı: