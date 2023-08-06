Uzmanından, susuzluğu gidermeye yardımcı besinler

Yayınlanma: 06.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 07:00

Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Ertaş Sefer, vücudun sıvı kaybını hızlandıracak kafeinli içeceklerin tüketiminin azaltılması gerektiğini söyledi.

Sefer, "Diüretik olarak tanımladığımız içecekler vücuttan idrar çıkışını artırır. Bu sayede sıvı tüketildiği düşünülse de aslında sıvı kaybına neden olur. Bununla birlikte bir diğer önemli konu da fiziksel aktivite. Fiziksel aktivite sırasında solunumun hızlanmasıyla su kaybı artacaktır. Bu nedenle özellikle spor yapılan günlerde su ve mineralli su tüketimini çok iyi kontrol etmek gerekir" diye konuştu.

"KABAK, HEM KALORİSİ DÜŞÜK HEM SU İÇERİĞİ YÜKSEK"

Susuzluğu gidermek adına bazı besinlerin de yarar sağladığını hatırlatan Sefer, bu besinlerine yönelik bilgi verdi. İçeriğinin neredeyse yüzde 95'i su olan düşük kalorili kabağın, hem kilo kontrolünde hem de susuzlukta önemli yer tuttuğunu söyleyen Sefer, "Özellikle içeriğinde bulunan lutein, betakaroten gibi antioksidanlarında genel ve göz sağlığına faydası oldukça fazladır. Şeker içermediği için susuzluğa katkı konusunda meyvelerden üstündür" ifadelerini kullandı.

"VÜCUTTAKİ ATIKLARI GİDERMEYE DE YARDIMCI"

İçeriğinde yüzde 95 oranında su barındıran bir diğer vazgeçilmez sebze olan salatalığın da yaz aylarında bolca tüketmekte fayda sağladığını belirten Sefer, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle cilt üzerindeki nemlendirme ve yenileme konusuna hepimiz aşina olmalıyız. Halk arasında kabuklarını yüzümüze koyarak bakım yapmak senelerdir alışılagelmiş bir alışkanlık. Salatalık, yüzde 95 oranında su içermesinin yanı sıra, vücuttaki atıkları gidermeye ve cilt tahrişini azaltmaya yardımcı olan anti-enflamatuar bileşikler açısından zengindir. Düşük kalori içeriği, lezzeti, yüksek su içeriği sayesinde yaz salatalarında, akşam atıştırmalıklarının vazgeçilmezlerden biridir."

“KARPUZU KAHVALTIDA TERCİH EDİN"

Sefer, "Yaz aylarının en çok tercih edilen meyvesi olan karpuz aynı zamanda diyetlerin de vazgeçilmezi. Su içeriği yüzde 92 olan karpuz, aynı zamana likopen ve diğer zengin antioksidan bileşiklerini de içerir. Özellikle diyabetli kişiler bu ürünü tüketirken dikkat etmesi gerekir. Karpuz soğuk şekilde tüketilebilmesi ayrıca sıcaklık hissinin de giderilmesine yardımcı olur. Ancak şeker içeriğine dikkat etmekte fayda var. Özellikle diyabetik kişilerde ya da kan şekeri regülasyonu sıkıntılı olan hastalarda früktoz içermesi sebebiyle tüketimi sınırlı olması gerekir. Hipoglisemi riski olan hastalarda acıkıldığında hem kan şekerini yükseltmek hem de serinlemek için su oranı yüksek olan karpuz gibi meyveleri tüketmek kan şekeri dengesinde dezavantaj yaratabilir. Karpuzun en güvenli tüketimi kahvaltıyla beraber bir dilim şeklindedir" dedi.

“ŞEFTALİ TOKLUK SÜRESİNİ DE UZATIR"

Yaz aylarının serinletici meyvelerinden şeftalinin su oranının yüzde 89 civarında olduğunu belirten Sefer, “Lif oranının da yüksek olması sayesinde şeftali tokluk süresini de uzatır. Ayrıca içerdiği klorojenik asit sayesinde diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunmada da yarar sağlar. Burada önemli olan porsiyon kontrolüdür. Günde bir porsiyon meyve hakkımızı bir orta boy şeftali ile değerlendirebiliriz" diye konuştu.