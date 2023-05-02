Uzmanından uyarı: Hava kirliliği ve stres astımı kötüleştirebilir

Yayınlanma: 02.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 07:00

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları bölümünden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, 2 Mayıs Dünya Astım Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

Nacaroğlu, “Dünya Astım Günü, Dünya Sağlık Örgütünün ortak kuruluşu olan Küresel Astım Girişimi (GINA) tarafından düzenlenmektedir. Astımın farkındalığını artırmak, astımın önlenmesi ve tedavisi hakkında bilgi vermek, astım hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve astımın neden olduğu ölümleri azaltmak amacıyla her yıl dünya genelinde kutlanmaktadır. Astım, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir solunum yolu hastalığı olması nedeniyle ‘Dünya Astım Günü’ etkinlikleri, astımın neden olduğu sorunlar hakkında farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Dünya Astım Günü'nde, astım hakkında bilgi edinmek ve farkındalık yaratmak için etkinlikler, seminerler, eğitim programları ve diğer etkinlikler yapılmaktadır. Ayrıca, astım hastaları için önemli olan konuların ele alındığı konferanslar ve paneller de düzenlenmektedir” diye konuştu.

"KONTROL ALTINA ALINABİLİR”

Astımın, solunum yolu hastalıklarından biri olduğunu ve her yaşta herkesi etkileyebildiğini belirten Nacaroğlu, şöyle devam etti:

“Astımın temel özelliği, solunum yollarının hassasiyetinin artmasıdır. Solunum yolları, hava yolu daralması, şişlik ve sekresyon birikimi nedeniyle daralır ve bu da nefes almada güçlükle, hırıltı, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilere sebep olabilir. Astımın nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonu olduğu düşünülmektedir. Sigara içmek, hava kirliliği, solunum yolu enfeksiyonları, stres ve fiziksel aktivite gibi faktörler astım semptomlarını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir. Astım, doğru tanı ve tedavi ile kontrol altına alınabilir ve tedavi, semptomların şiddetine ve sıklığına bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri arasında solunum yoluyla alınan inhaler ilaçlar yer alır. Ayrıca, solunum terapisi ve alerjenlerden kaçınma gibi yaşam tarzı değişiklikleri de semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. Astım, herkesi etkileyebileceği için, semptomlar hissedildiğinde hemen bir doktora başvurmak önemlidir. Erken teşhis ve doğru tedavi, astım semptomlarının kontrol altına alınmasına yardımcı olarak hastanın yaşam kalitesini artıracaktır.”

"HERKESİ ETKİLEYEBİLEN BİR HASTALIKTIR"

Nacaroğlu, GINA’nın bu yıl ‘Dünya Astım Günü’ teması olarak ‘Herkes için Astım Bakımı’ sloganını seçtiğini belirten, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Herkes için astım bakımı, tüm bireylerin astım hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalarını ve uygun bakım alabilmelerini sağlayacak bir yaklaşımdır. Astım yaş, cinsiyet, ırk veya sosyo-ekonomik durum fark etmeksizin herkesi etkileyebilen bir hastalıktır. Bu nedenle, herkesin astım konusunda doğru bilgiye sahip olması ve uygun bakım alması hayati önem taşımaktadır. Ayrıca herkes için astım bakımı, astım hastalarının belirtilerini ve tetikleyicilerini tanımlayarak, doğru tedavi seçeneklerini seçmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca astım hastalarının doktorları ile birlikte uygun tedavi planı oluşturarak, astımın kontrol altında tutulması ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesi sağlanacaktır. Ek olarak herkes için astım bakımı, astım hastalarının aileleri, arkadaşları ve toplumun geniş kesimleri tarafından da desteklenmelidir. Astım hakkında doğru bilgi sahibi olmak ve astım hastalarına destek vermek, hastaların hastalıkla mücadelesine destek olacaktır. Toplumun her kesiminden bireylerin astım hastalığı hakkında doğru bilgi edinmesi, astım hastalığın kontrol altında tutulması ve astım hastaların yaşam kalitesinin artırılması için de önemlidir. Herkes için astım bakımı, astım hastalarının daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olurken, toplumun genel sağlığına da önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.”