Uzmanından uyarı: Komplikasyonlar konusunda hastalar uyarılmalı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 07:00

Çoğu zaman, kullanılan ilaçlar ile tüketilen besinlerin risk oluşturabileceği tahmin edilemiyor. Besin ve ilaç etkileşimine sıklıkla rastlanıyor olup; bu durum hastaların tedavi sonuçlarını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle çok sayıda ilaç kullanan hastalarda, belirgin ilaç etkileşiminin görülme olasılığının daha yüksek olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut; hastaların bilgilendirilmesinde eczacının rolünün büyük olduğunu belirterek, doktor ve diyetisyenlerin komplikasyonlar konusunda hastaları uyarması gerektiğini ifade etti.

"BESLENME YETERSİZLİĞİNE NEDEN OLABİLİR"

Besin ve ilaç etkileşimlerinin çok yönlü olarak ele alındığını ve bu etkileşimlerim fiziksel, kimyasal, fizyolojik ve fizyopatolojik boyutlarda olabileceğini belirten Özkarabulut, “Besinin içinde bulunan bazı besin öğeleri, bazı ilaçlarla aynı anda ağızdan alınırsa ilacın emilimi ve tedavi etkinliği değişebilir. Besin öğeleri ilaçla etkileşime girip beklenmeyen ya da istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Birçok ilacın etkinliği, kişinin o anda aç veya tok olmasıyla değişebilir. İlaçların kullanımında muhakkak aç veya tok kullanılacağı belirtilmelidir. Bazı ilaçlar, kişinin beslenme durumunu ve besin öğelerinin vücutta kullanımını engelleyerek; vücuttan atılmasını değiştirebilir, beslenme yetersizliğine neden olabilir" diye konuştu.

"YABAN MERSİNİ TÜKETİLMEMELİ"

Antibiyotiklerin; asitli besinler, meyve suları, kafein ve domates ile alındığında mide asidini artırdığını ve emilimi etkilediğini belirten Dr. Özkarabulut, sözlerini şöyle BİTİRDİ:



"Bazı antibiyotiklerin süt ürünleri ile aynı öğünde tüketilmemesi gerekir. Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar aç veya tok karna alınabilir. Onda da K vitaminine dikkat edilmesi gerekiyor. İlacı daha az etkin hale getirir. K vitamininden zengin; patates, muz, kayısı, brokoli, lahana, karalahana, ıspanak, kıvırcık ve turp gibi yiyecekleri tüketirken dikkatli olunmalı. Yaban mersini tüketilmemeli. Antidepresanlar da aç veya tok karna alınabilir. İlaç bütün yutulmalı, çiğnenmemelidir. Thiaminden zengin besinlerle etkileşime girer. Eski peynir, sosis, sucuk, incir, bakla, lahana turşusu, dana ciğeri ile tüketilmemeli. Thiamin, kan basıncını ölümcül seviyeye çıkarabilir. Baş ağrısı, kusma ve ölüme neden olabilir."