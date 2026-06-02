Uzmanlar açıkladı: Durup dururken eski hataları hatırlayan beynin gizli kusuru...

Tıpkı bazı hayvanların yiyecekleri tekrar tekrar çiğnemesi gibi, insan zihni de geçmişteki olumsuz anıları, pişmanlıkları ve kırgınlıkları alır, ısıtır ve tekrar tekrar bilincin önüne koyar. Evrimsel olarak beynimizin bir numaralı görevi bizi mutlu etmek değil, hayatta tutmaktır. Bu yüzden beyin, geçmişte canımızın yandığı veya başarısız olduğumuz anları birer "tehlike sinyali" olarak arşivler ve "bunu bir daha yaşama" diye durup dururken önümüze getirir. Ancak modern dünyada bu durum bizi korumak yerine kronik bir mutsuzluk ve anı kaçırma girdabına sürükler.

Beyniniz o eski defterleri açtığı an onunla tartışmaya girmeyin ("Keşke öyle demeseydim" diye düşünmeye devam etmek girdabı büyütür). Onun yerine "5 Saniye Kuralı" ile dikkatinizi fiziksel dünyaya sabitleyin. Bulunduğunuz odada hemen o an görebileceğiniz 5 nesneyi, dokunabileceğiniz 4 dokuyu, duyabileceğiniz 3 sesi içinizden sayın. Bu pratik, beynin geçmişteki o hayali tehlike modundan çıkıp şimdiki zamana, yani güvenli alana dönmesini sağlar.