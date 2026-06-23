Uzmanlar sinsi nedeni deşifre etti! Sabahları yataktan kalkarken ilk adımda 'cama basma' hissi neden olur?

Güne zinde, enerjik ve sağlıklı bir başlangıç yapmak, modern kent yaşamında bireysel esenliğin en temel unsurlarının başında geliyor. Ancak toplumun önemli bir kesimi, uyku döngüsünü sorunsuz tamamlasa bile sabah yataktan kalktığı o ilk saniyelerde topuk ve ayak tabanında sinsi bir ağrı mekanizmasıyla karşılaşıyor. Birçok insanın hafif bir yorgunluk belirtisi zannederek göz ardı ettiği, ancak zamanla kronik bir hareket kısıtlılığına dönüşebilen bu sabah ağrılarının arkasındaki klinik gerçek deşifre oldu. Ayak Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı (Podiatrist) Marion Yau, klinik tıp verileri ışığında, sabahları ilk adımla birlikte hastaları acı içinde bırakan bu sinsi tablonun anatomik şifrelerini masaya yatırdı.

GECE BOYUNCA KASILAN LİFLER: PLANTAR FASYOPATİ TEHDİDİ

İnsan anatomisinde en karmaşık mekanik sistemlerden birine sahip olan ayaklar; bünyesinde 26 kemik, 33 eklem ve 100’ün üzerinde kas, bağ ve tendon dokusu barındırır. Dinlenme evresinde hiçbir baskıya maruz kalmayan bu yapıların sabah uyanıldığında şiddetle ağrıması mantığa aykırı görünse de uzmanlar konunun biyolojik saatin işleyişiyle ilgili olduğunu belirtiyor.

Dr. Marion Yau, tıp literatüründe plantar fasyopati (taban zarı rahatsızlığı) olarak adlandırılan kronik durumun sabah krizlerine yol açtığını kaydetti. Gece boyunca uyku pozisyonundayken ayağın anatomik olarak aşağıya doğru meylettiğini belirten Dr. Yau, "Bu doğal duruş, ayak tabanını boydan boya kat eden plantar fasya dokusunu saatler boyunca kasılmış ve kısalmış bir formda tutar. Sabah alarm çalıp yataktan kalktığınız anda, saatlerdir kısa kalan bu doku, aniden tüm vücut ağırlığınızın yüküyle gerilir. İlk adımı attığınızda hissettiğiniz, adeta bir cam kırığına basıyormuş hissi veren o keskin, sinsi acının birincil faili bu mekanik şoktur" açıklamasında bulundu.

İÇE BASMA VE BALDIR KASLARINDAKİ SIKILIK ARKI DÜZLEŞTİRİYOR

Sabahları kronikleşen ayak tabanı travmalarının arkasındaki tek neden dokuların zamansız gerilmesiyle de sınırlı kalmıyor. Ayak hastalıkları uzmanları, toplumda sinsi bir postür bozukluğu olarak ilerleyen ve "aşırı pronasyon" olarak adlandırılan hatalı içe basma alışkanlığının da fasyayı aşırı esnettiğini tescilledi.

Yürüme veya basma esnasında ayağın içe doğru fazla bükülmesi, ayak tabanındaki kavisli ark yapısını düzleştirerek koruyucu zarı doğal sınırlarının ötesinde esnetiyor. Bunun yanı sıra, bacak anatomisinde 'sıkı baldır kasları' gibi son derece basit görünen fonksiyonel kısıtlılıklar da bu sinsi süreci tetikliyor. Ayak bileğindeki esneklik payının mikroskobik düzeyde azalması, bireyin gün içinde ve sabahları attığı her adımda taban zarı üzerinde yıkıcı bir çekme kuvveti ve fazladan mekanik tansiyon yaratıyor.

ORTOPEDİK KORUMA REÇETESİ: DOĞRU AYAKKABI VE DİNLENME STRATEJİSİ

Tıp otoriteleri, sabahları yaşam konforunu felç eden bu sinsi fasyopati ve içe basma krizlerinin önüne geçilebilmesi adına klinik başarı sağlamış temel koruma protokollerinin uygulanmasını şart koşuyor. Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ilk basamağını, dokulardaki inflamasyonu dindirmek amacıyla ayakları aşırı mekanik yüklerden uzak tutmak ve planlı bir dinlenme takvimi oluşturmak oluşturuyor.

Bununla birlikte, gün içinde tercih edilen ayakkabıların mimari yapısı da taban sağlığını doğrudan belirliyor. Ayak tabanındaki doğal kavis yapısını anatomik olarak destekleyen, topuk darbe emiş gücü yüksek ortopedik ayakkabıların ve kişiye özel tabanlıkların seçilmesi, fasyanın sabahları ani gerilmelere maruz kalmasını engelliyor. Yurttaşların, sabah ağrılarını basit bir kas ağrısı olarak geçiştirmek yerine, ilerleyen evrelerde topuk dikeni ve kalıcı yürüme bozukluklarına yol açmaması adına nefroloji ve ortopedi uzmanlarına başvurarak erken teşhis ve check-up süreçlerini başlatmaları gerektiği önemle hatırlatılıyor.