Uzmanlar su tüketiminin önemine dair önemli açıklamalarda bulundu

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Hamidiye Su tarafından düzenlenen etkinliğe İBB Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürü Uz. Dr. Hakan Yılmaztürk, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden hekimler, daire başkanlıklarından kurum çalışanları ve ev sahibi Hamidiye Su Genel Müdürü Hüseyin Çağlar katıldı.

Uzmanlar insan sağlığı için su tüketiminin önemine vurgu yaptı.

"SUYU TÜKETMEK DURUMUNDAYIZ"

Üroloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Önal, "Bizim vücudumuzun yüzde 60-70'i su. Üstelik bebekken yüzde 85, yaşımız arttıkça giderek bu su miktarı azalıyor. Benim yaşlarımda yaklaşık yüzde 55-60, daha ileri yaşlarda yüzde 50'si su. Dolayısıyla biz sudan oluşan bir organizmayız. Suyu tüketmek durumundayız. Günlük 8 bardağın altında kalmamak koşuluyla 8-12 bardak arası su tüketimi bizim günlük ihtiyacımızı karşılar. Çok fazla su içmek de istemeyiz. Çünkü su zehirlenmesi diye de bir şey var. Yani hiçbir hastamızı içebildiğin kadar iç, hiç böyle tavsiyelerde de bulunmayız. Dolayısıyla istediğimiz şey ya herkesin günde bir buçuk iki litre yaz aylarında biraz daha artırarak terlemeyle kayıp olduğu için sıvı alması. Bunu da en kolay aslında yeterli sıvı alıp almadığını kontrol edebilmenin yolları gidip sürekli idrar tahlilleri yaptıramayacaklarına göre idrar yaparken idrarlarının rengine baksınlar. Açık sarı renkte ise yeterince sıvı almış demektir. İdrar rengi koyuysa o vücudun suya ihtiyacı vardır. İdrarını yaptıktan sonra gitsin bir bardak su içsin" dedi

"BİR ANDA SU TÜKETİLMEMELİ"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Murt ramazan ayında su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte günümüzün çok büyük bir kısmında gerekli beslenmeden gerekse sıvı tüketiminden uzak duracağız. Tabii oruç tutmanın vücudumuz için çok önemli faydaları var. Yalnız bununla beraber susuz kalmak bir risk oluşturabilir. Bunun önüne güzel sofralarımızdan, yemeklerden ve tatlıların arasından su tüketimini unutmamamız gerekiyor. Vücudun su ihtiyacı ayrım yapmaz. Yani biz ramazan öncesinde ne kadar suya ihtiyacımız varsa ramazan ayında da o kadar ihtiyacımız var. Bir anda su tüketilmemeli. İftarla sahur arasına yayılarak su tüketimi yapılabilir. Erkekler için 3 litreye kadar, kadınlar için de 2 litreye kadar sıvı tüketilmesi önemli. Belli bir zaman aralığına bunu yayarak tüketmek vücudumuz için daha faydalı olacaktır, daha sağlıklı olacaktır. Suyun pH değerinin çok az baza doğru yaklaşması, yani 7'nin üstünde olması, 7-8 aralığı biraz daha ideal kabul edilebilir. Bu sayede vücudumuzdaki asit oluşumu da dengeleyecektir. Vücudumuzun yüzde 60'nın su olduğu, suyun yaşamın temeli olduğu, her bir hücremizin vücudumuzdaki bütün organların, bütün dokuların suya ihtiyacı olduğu unutulmamalı. Suyu gerek sofralarımızda gerek gündelik hayatımızda gereken önemi vermemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.