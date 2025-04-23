Uzmanlar uyardı: Gözlerdeki belirtiler tehlikenin habercisi

Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:31

Güncelleme: 23.04.2025 - 10:31

Yüksek kolesterol genellikle sessiz ilerleyen bir sağlık sorunu olsa da, gözlerde bıraktığı izlerle kendini belli edebilir. İngiltere merkezli optisyen Tina Patel, kolesterolün göz kapağı ve iris çevresinde oluşturduğu belirtilerin, erken teşhis için önemli ipuçları taşıdığını belirtiyor.

GÖZ KAPAKLARINDAKİ SARI LEKELER: XANTHELASMA

Tina Patel, yüksek kolesterolün göz çevresinde xanthelasma adı verilen sarımsı yağ birikintilerine neden olabileceğini söylüyor. Bu küçük, düz ve yumuşak plaklar genellikle üst veya alt göz kapağında beliriyor. Estetik bir sorun gibi görünse de, aslında vücutta aşırı yağ birikiminin doğrudan bir sonucu. Xanthelasma, sadece kolesterol seviyelerinin değil, kalp-damar sağlığının da risk altında olduğunun habercisi olabilir.

İRİSTE BEYAZ HALKA: CORNEAL ARCUS

Rutin göz muayenelerinde fark edilebilen bir diğer işaret ise corneal arcus, yani irisin çevresinde oluşan beyazımsı halka. Bu durum, göz dokularında biriken lipidlerin neden olduğu bir durumdur ve genellikle 40 yaş üstünde görülse de, genç yaşta fark edilmesi ciddi kolesterol yüküne işaret edebilir. Patel, bu halkanın damarlarda da benzer yağ birikimlerinin olabileceğini düşündürdüğünü belirtiyor.

RETİNADA KAN DAMARI DARALMASI

Yüksek kolesterol, yalnızca göz kapağı ya da irisle sınırlı değil. Gözün arka kısmında, yani retinada bulunan damarlar da etkileniyor. Patel’e göre bu durumda, retinal arter daralması ya da küçük pıhtı oluşumları saptanabilir. Bu değişiklikler, görme bulanıklığına veya daha ileri düzeyde görme kaybına neden olabilir.

KOLESTEROL GÖZ SAĞLIĞINI NASIL TEHDİT EDER?

Zamanla biriken yağlar, göz içindeki damarlarda tıkanıklık oluşturarak retinal damar tıkanıklığı gibi ciddi durumlara neden olabilir. Bu tıkanıklıklar, ani görme kaybına yol açabilir. Patel, bu tarz birikimlerin aynı zamanda vücuttaki diğer damar sistemlerinde de benzer etkiler yaratabileceğine ve kalp krizi riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.