Uzmanlardan hayati uyarı: Sürekli esneyenler dikkat!
Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi’nden yeni bir bildiri, gündüz uykunuzun gelmesi basit bir halsizlik değil, ciddi bir sağlık tehlikesi olabileceğini ortaya koydu. Uykusuzluk; kalp hastalıklarından depresyona, trafik kazalarından ani ölüm riskine kadar birçok sorunun habercisi olabilir.
Gün içinde sık sık esniyor, işe odaklanmakta zorlanıyor ya da ikinci hatta üçüncü kahveye ihtiyaç duyuyorsanız, bu durum sanılandan çok daha ciddi bir tabloya işaret ediyor olabilir. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi’nin (AASM) yayımladığı yeni araştırmaya göre, gündüz uykululuğu yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumsal sağlığı tehdit eden bir durum. Uzmanlar, uykusuzluğun uzun vadede hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı tehdit ettiğini belirtiyor.
UYKUSUZLUK GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA TEHLİKELİ
Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi Başkanı Dr. Eric Olson, “Uykululuk ciddi bir halk sağlığı sorunudur” diyerek uyarıyor. Olson’a göre, gündüz yaşanan yorgunluk hali; trafik kazaları, işyeri hataları ve uzun vadeli sağlık risklerinin başlıca nedenlerinden biri.
Uykusuzluk; diyabet, depresyon, kalp ve böbrek hastalıkları, yüksek tansiyon, obezite ve felç gibi kronik hastalıkların hem nedeni hem de tetikleyicisi olarak görülüyor.
"İYİYİM" SANMAK TEHLİKELİ OLABİLİR
Penn Medicine’dan Dr. Indira Gurubhagavatula ise uykusuzluk halinde beyin fonksiyonlarının ciddi şekilde etkilendiğine dikkat çekiyor:
“Kronik uyku yoksunluğunda bireyler zihinsel performanslarının ne kadar düştüğünü fark etmiyor. Tepki süresi, hafıza, koordinasyon gibi beceriler zayıflıyor; ama kişi hala kendini ‘iyi’ sanıyor.”
Bu noktada beyin birkaç saniyelik “mikro uykulara” geçebiliyor ve kişi bunun farkına bile varmadan hayati risk altına giriyor. Özellikle araç kullanırken bu durum ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
UYKUSUZLUK İLERLEDİKÇE VÜCUT ALARM VERİYOR
Gurubhagavatula’ya göre, ilerleyen uykusuzluk belirtileri arasında şunlar öne çıkıyor:
- Göz kapaklarında düşüklük
- Vücut postüründe bozulma
- Denge kaybı ve baş dönmesi
- Ellerde titreme
- Duygusal dalgalanmalar ve umursamazlık
UYKU KALİTESİNİ HANGİ ALIŞKANLIKLAR BOZAR?
Uzmana göre, şu davranışlar uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir:
- Yatmadan önce alkol veya kafein tüketimi
- Aşırı veya yetersiz egzersiz
- Gürültülü, çok sıcak ya da çok soğuk ortamlarda uyuma
- Akıllı cihazların ışığına maruz kalma
- Uyku saatlerinin düzensizliği
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