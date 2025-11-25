Uzmanlardan kritik uyarı: '6 saatten az uyku Alzheimer riskini artırıyor'

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Bozkurt, uykunun sadece bir dinlenme değil, aynı zamanda vücudun yenilenmesine katkı sağlayan bir süreç olduğunu belirtti. Dr. Bozkurt, sağlıklı uykunun insan vücuduna birçok yararı olduğunu vurguladı. Dr. Bozkurt ayrıca derin uykunun eksik olduğu durumlarda beynin ödeminin arttığını, nöroplastisitenin azaldığını ve enfeksiyon riskinin yükseldiğini ifade etti.

"KALİTELİ UYKU, ALZHEİMER VE PARKİNSON RİSKİNİ AZALTIYOR"

Uykunun sadece dinlenme değil, beynin kendini temizlediği ve yenilediği aktif bir süreç olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Bozkurt, "Kaliteli uyku, Alzheimer parkinson ve inme riskini önemli ölçüde azaltabilir. Beyin uykuda durmaz. Bazı bölgeler uyanık zamana göre daha aktiftir. Uyku, beynin bakım, temizlik ve yenilenme sürecidir. Derin uykuda glinfatik sistem devreye girer ve beyin atıkları temizlenir. Amiloid-beta ve tau gibi toksik proteinler uzaklaştırılır. Gereksiz sinir bağlantıları budanır, hafıza sağlamlaşır. Ayrıca melatonin ve büyüme hormonu gibi birçok hormonun dengesi sağlanır. Derin uykuda beyin hücreleri küçülür, aralarındaki boşluk artar ve beyin omurilik sıvısı bu boşluklarda dolaşarak toksik maddeleri uzaklaştırır. Bu sistem bozulursa Alzheimer riski belirgin şekilde artar" ifadelerini kullandı.

"GÜNDE 6 SAATİN ALTINDA UYKU BEYİN İLTİHABI RİSKİNİ ARTIRIR"

Kronik uykusuzluğun nörodejeneratif hastalıklarla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bozkurt, "Günde 6 saatin altında uyku, amiloid-beta birikimini ve beyin iltihabını artırır. Alzheimer riski 2-3 kat yükselir. Parkinsonda da dopamin hücrelerinin kaybı hızlanır. Uyku eksildiğinde temizlik mekanizması durur ve toksik proteinler birikmeye başlar. Bu da uzun vadede zihinsel gerilemeye yol açabilir. Derin uyku eksik olduğunda beyin ödemi artar, nöroplastisite azalır, enfeksiyon riski yükselir. Hastanede dahi uyku hijyenini ve melatonin düzenini takip ediyoruz. Kaliteli uyku öğrenme, hafıza ve iyileşme süreçlerini doğrudan etkiler. REM ve derin uyku yeni sinir bağlantıları için gereklidir. Uyku olmadığında öğrenme de iyileşme de durur. Her apne atağında oksijen azalır ve kafa içi basınç yükselir. İnme riski 3-6 kat artar. CPAP tedavisi bu riski yüzde 70-80 azaltır. Uykusuzluk prefrontal korteksin ve hipokampusun işlevlerini bozar, inflamasyonu artırır ve beynin temizliğini engeller. Bu durum çoğu zaman tedavi edilebilir bir uyku bozukluğu belirtisidir" cümlelerine yer verdi.