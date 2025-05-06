Uzmanlardan kritik uyarı! Aynı anda birden fazla iş yapmak beyninizi eritiyor

Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:49

Güncelleme: 06.05.2025 - 14:49

Günümüzde üretkenlik dendiğinde akla ilk gelen kavramlardan biri “multitasking” yani çoklu görev yürütmek. Aynı anda yürüyüş yaparken e-postaları yanıtlamak, podcast dinleyip proje hazırlamak ya da telefonda konuşurken dosya düzenlemek yaygın örneklerden bazıları.

BEYİN AYNI ANDA BİRÇOK ŞEYE ODAKLANAMIYOR

Psikologlar bu durumu "görev kaydırma (task shifting)" olarak adlandırıyor. Aslında beyin birden fazla işi aynı anda yapmıyor, aksine sürekli birinden diğerine geçiş yapıyor. Bu da dikkatin dağılmasına, yavaşlamaya ve yapılan işte derinleşememeye neden oluyor. Özellikle dikkat gerektiren görevlerde bu kaymalar, hata oranını artırıyor.

VERİM DÜŞÜYOR HATA ARTIYOR

Çoklu görev yürütmenin öğrenme, kavrama ve üretkenlik üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Bir araştırmaya göre derste birden fazla işle meşgul olan öğrencilerin not ortalamaları düşerken, ödevlerini bitirme süreleri de uzuyor. 2018 tarihli başka bir çalışma ise araç kullanırken aynı anda başka bir iş yapan yetişkinlerin hata yapma riskinin ciddi oranda arttığını gösteriyor.

BEYNİN İŞLEYİŞ SİSTEMİ BOZULUYOR

Beynin "yürütücü işlevi" birden fazla görevle başa çıkmakta zorlanıyor. Yeni bir göreve geçerken “hedef değiştirme” ve “kural değiştirme” gibi süreçler, saniyenin küçük bir kısmı kadar zaman kaybettirse de bu süreler toplandığında ciddi verim kaybına neden olabiliyor. Dahası, bazı çalışmalar sürekli multitasking yapan kişilerin beyninde kalıcı odaklanma sorunlarının gelişebileceğini öne sürüyor.