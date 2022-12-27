Uzmanlardan 'merdiven altı kömür' uyarısı

27 Aralık 2022 Salı, 07:00

Doğalgaz, elektrik ya da kömür, ısınma konusunda kullanılan farklı seçenekler arasında yer alıyor. Son dönemde kömür fiyatlarındaki artış sebebiyle kömür üreticileri ucuza mal etmek için farklı yöntemlere başvurmaya başladı.

“KALİTESİZ KÖMÜR ASTIM VE KALP RAHATSIZLIĞI SORUNLARINI OLUŞTURUYOR”

Mersin'de 18 yıldır kömür ve odun sektöründe tedarik hizmeti veren Pele Ticaret’in Kurucusu Mehmet Yoğurtçu, "Yerli kömürler 2021 senesinde daha ucuz ve kaliteli üretilirken, 2022’ye geldiğimizde yüzde 100 zamlanmasından dolayı kalitesi bozuldu. Biz müşterilerimize kaliteli ve uygun fiyat garantisiyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Ama merdiven altı üreticilerin kalitesiz kömürlerinden alan vatandaşlarımızın sağlığı tehlikeye giriyor. Farklı maddeler karıştırılan kalitesiz kömürlerin, hava kirliliği, akciğerler ve kalp üzerinde ciddi olumsuz etkileri bulunuyor. Özellikle astım gibi solunum rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunan bireyler için önemli sorunlar oluşturuyor. Kömür alırken torbanın üzerinde mutlaka kalori değer, kül oranı, kükürt oranı, şişme endeksi değeri, nem oranı, ağırlığı, üretim ve nihai tüketim tarihi, üreticisi, adresi, telefon ve e-posta adresi gibi bilgilerin yer almasına dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.

“KALİTESİZ KÖMÜR ÖLÜME YOL AÇABİLİR”

Mehmet Yoğurtçu, sözlerini şöyle tamamladı: