Uzun süre hareketsiz kalmak omurga hastalıklarına sebep oluyor: Masa başı çalışanlar için 7 egzersiz önerisi

Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:37

Güncelleme: 05.05.2025 - 10:37

Masa başında çalışan bireylerin en büyük sorunları arasında hareketsizlik, duruş bozuklukları ve kronik kas gerginliği yer alır. Bu tür sorunlar uzun vadede postür bozuklukları, kilo alımı, stres artışı ve enerji düşüklüğüne neden olabilir. Ancak düzenli olarak yapılan mini egzersizler bu olumsuz etkilerin önüne geçebilir. Peki, çalışırken de yapabileceğiniz egzersiz hareketleri nelerdir? İşte, masa başı çalışanlar için 7 egzersiz önerisi...

MASA BAŞI ÇALIŞANLAR İÇİN 7 EGZERSİZ ÖNERİSİ

1. Boyun esnetme hareketi

Başınızı yavaşça sağa ve sola yatırarak boyun kaslarınızı esnetin. Her iki yöne 10 saniye kadar bekleyin. Bu hareket, bilgisayar ekranına uzun süre bakmaktan kaynaklı gerginliği azaltır.

2. Omuz çevirme

Omuzlarınızı öne ve geriye doğru dairesel şekilde çevirin. Her yönde 10 tekrar yapın. Kan dolaşımını artırarak üst bedenin gevşemesine yardımcı olur.

3. Kol ve bilek esnetme

Avuç içlerinizi ileri doğru iterek kollarınızı esnetin. Aynı şekilde bileklerinizi saat yönünde ve tersine çevirin. Bu hareket, klavye ve mouse kullanımından kaynaklı bilek ağrılarını önler.

4. Sandalye üzerinde bel dönme hareketi

Dik oturun, sağ elinizi sol dizinize koyarak üst bedeninizi sola çevirin. 10 saniye bekleyin ve diğer tarafa geçin. Bel çevresindeki esnekliği artırır.

5. Diz kaldırma

Oturur pozisyonda bir dizinizi karnınıza doğru çekin ve birkaç saniye tutun. Diğer dize geçin. Bu hareket karın kaslarını ve uyluk kaslarını çalıştırır.

6. Bacak germe

Bir bacağınızı ileriye doğru uzatıp birkaç saniye tutun, sonra indirip diğer bacağa geçin. Alt bacak kaslarını güçlendirir, dolaşımı destekler.

7. Göz egzersizi

Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakın. Bu yöntem (20-20-20 kuralı) göz yorgunluğunu azaltmak için idealdir.

NE SIKLIKLA YAPILMALI?

Bu egzersizleri her saat başı birkaç dakika uygulamak yeterlidir. Gün boyu düzenli aralıklarla hareket etmek, uzun süreli oturmanın vücuda verdiği zararı azaltır ve iş verimliliğini artırır.

EKSTRA İPUÇLARI

Bilgisayar ekranınızı göz hizasına getirin.

Ayarlanabilir bir sandalye kullanın.

Ara sıra ayağa kalkın ve kısa yürüyüşler yapın.

Su içmeyi ihmal etmeyin – vücudunuzun direnci için olmazsa olmazdır!