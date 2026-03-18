Uzun yaşamın şifresi okyanustan geldi: İnsan ömrü 200 yıla çıkabilir

Modern tıp, insan ömrünün biyolojik sınırlarını zorlayacak bir keşfe imza attı. Nature Dergisi'nde yayımlanan ve geniş yankı uyandıran araştırmaya göre, Grönland balinalarının (Bowhead) genetik haritası, uzun ve hastalıksız bir yaşamın anahtarını barındırıyor. Bilim insanları, bu dev memelilerin DNA hasarlarını onarma konusundaki olağanüstü yeteneğini insan hücrelerine aktarmanın yollarını arıyor. Araştırma sonuçları, doğru genetik müdahalelerle insan ömrünün bugünkü ortalamasının iki katına çıkabileceği öngörüsünü destekliyor.

DNA ONARIMINDA DEVRİM: CIRBP PROTEİNİ

Rochester Üniversitesi'nden Profesör Vera Gorbunova ve Profesör Andrei Seluanov liderliğindeki ekip, balinaların genetik yapısında CIRBP adlı bir proteinin normalden 100 kat daha fazla olduğunu saptadı. Hücrelerin yapı taşı olan DNA'da meydana gelen çift zincir kırıkları, yaşlanmanın ve kanser gibi ölümcül hastalıkların temel tetikleyicisi olarak kabul ediliyor. CIRBP proteini ise bu kırıkları mucizevi bir hızla onararak hücrenin yaşlanmasını durduruyor. Balinaların yüzyıllarca hayatta kalmasını sağlayan bu "genetik tamir kiti", insan hücreleri için de yeni bir umut kaynağı haline geldi. Profesör Gorbunova, çalışmanın insan ömrünün tipik sınırlarının ötesine geçebileceğini kanıtladığını ifade ediyor.

'KANSERE BAĞIŞIKLIK' KAZANAN DEV MEMELİLER

Bilim dünyasının uzun süredir üzerinde durduğu bir paradoks olan "büyük hayvanların neden daha az kanser olduğu" sorusu da bu çalışmayla yanıt buldu. Normal şartlarda hücre sayısı arttıkça kanser riskinin de artması beklenirken, balinalar ve filler bu kuralı bozuyor. Araştırmacılar, bu dev memelilerin kanser hücreleri henüz oluşma aşamasındayken genlerini onaracak şekilde evrimleştiklerini belirtiyor. Grönland balinalarından alınan doku örnekleri üzerinde yapılan incelemeler, CIRBP proteininin hücreyi adeta "kanser geçirmez" hale getirdiğini kanıtlıyor. Bu savunma mekanizmasının insanlara entegre edilmesi, onkoloji alanında en büyük buluşlardan biri olarak nitelendiriliyor.

SOĞUK DUŞ VE GELECEK STRATEJİLERİ: GENETİK MİRAS NASIL TETİKLENİR?

Araştırmanın bir diğer çarpıcı bulgusu ise CIRBP proteininin üretimi ile çevre koşulları arasındaki bağlantı oldu. Profesör Seluanov, sıcaklık düştüğünde vücudun bu proteini üretme hızının arttığını saptadı. Ancak, insanlarda bu tepkiyi tetiklemek için gereken soğukluk seviyesi henüz tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar, laboratuvar ortamında bu yolu aktif hale getirecek ilaç stratejileri üzerinde çalışırken, yaşam tarzı değişikliklerinin de etkili olabileceğini belirtiyor. Profesör Gorbunova, vücuttaki mevcut CIRBP aktivitesini artırmak için "soğuk duş almak" gibi yöntemlerin keşfedilmeye değer bir alan olduğuna dikkat çekiyor.