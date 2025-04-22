Uzun zamandır ekranlardan uzak kalmıştı... Okan Karacan: 'Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kaldım'

Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:26

Güncelleme: 22.04.2025 - 16:26

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Okan Karacan, hem fiziksel değişimi hem de özel hayatındaki gelişmelerle yeniden gündemde. Son olarak Pınar Kerimoğlu’nun programına konuk olan Karacan, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile yaşadığı ayrılık sürecine ve ruhsal durumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Okan Karacan, “Ayrılmak istemedim, ayrıldım; zayıfladım, evimi taşımak zorunda kaldım, işimi değiştirdim. İster istemez bu süreci yönetemedim” sözleriyle yaşadıklarını özetledi.

52 GÜN AKIL HASTANESİNDE YATTI

Karacan, yaşadığı psikolojik zorluklar nedeniyle bir dönem ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü de itiraf etti. “Doktor tavsiyesiyle 52 gün hastanede kaldım. Günlük 6 bin TL ödedim, tüm masrafları kendim karşıladım. Çok değişik arkadaşlarım oldu, hâlâ görüştüklerim var” dedi.

AYRILMAK İSTEMEDİM, AMA OLDU

Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile ayrılık sürecine de değinen Karacan, “Aile benim için çok önemliydi. Asla ayrılmak istemedim ama eşim ısrar etti. Ayrılıktan sonra beni telefondan engelledi, uzaklaştırma kararları aldırdı. Çocuklarımı görememek beni çok üzdü, bazı istenmeyen olaylar yaşandı. Ancak darp ya da iş yeri basma gibi iddialar kesinlikle doğru değil. Şu an Zeynep’le çok iyi arkadaşız” ifadelerini kullandı.

EN İYİ İŞLERİMİ KİLOLUYKEN YAPTIM

Kariyerinde yaşadığı değişimle ilgili konuşan Okan Karacan, zayıfladıktan sonra iş bulmakta zorlandığını belirtti. “En iyi işlerimi kiloluyken yaptım. Oynadığım roller çok sevildi, rekorlar kırdı ama zayıfladıktan sonra iş alamadım” diyerek dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Okan Karacan’ın hem özel hayatı hem de kariyerine dair yaptığı samimi itiraflar, sosyal medyada da gündem olmaya devam ediyor.