Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte çalıştırdığı takımlar

22 Mart 2022 Salı, 19:44

2021-2022 sezonu başında İngiltere Championship'te mücadele eden West Bromwich'in teknik direktörlüğünü yapan Valerien Ismael, kötü sonuçlar nedeniyle sezon ortasında kulüple yollarını ayırdı. Yeni sezon için teknik direktörlük arayışını sürdüren Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın adayı Valerien Ismael ile 1+1 yıllık el sıkıştığı ileri sürüldü. Fransız teknik adamın, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Şu an takımın başında bulunan Önder Karaveli ise yeni sezonda altyapıda görev alacak.

VALERIEN ISMAEL'İN HAYAT HİKAYESİ

28 Eylül 1975 tarihinde Fransa'nın Strasbourg kentinde dünyaya geldi. Valerien Ismael aslen Karayip ülkesi 'Guadeloupe'lidir.

Futbola 1984 yılında Strasbourg takımının altyapısında başladı. Defans mevkisinde görev yapan Valerien Ismael, 1993-1998 yılları arasında Fransa Ligue 1'de 87 maça çıkıp 1 gol attı. 1996-1997 sezonunda takımıyla Fransa Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

1998 yılında İngiliz kulübü Crystal Palace'a transfer oldu. Fakat buradaki günleri pek parlak geçmedi ve 10 ay sonra ülkesine dönerek Lens takımıyla anlaştı. O sezon Lens, ligi orta sıralarda tamamlarken Valerien Ismael 20 maça çıktı ve sezon sonunda bir kez daha Fransa Lig Kupası sevinci yaşadı.

2000-2001 sezonunun ikinci dönemini kiralık olarak eski takımı Strasbourg'da geçirdi. Bu kısa sürede takımıyla Fransa Kupası şampiyonluğu yaşarken, sezon sonunda takımı ligi son sırada tamamlayıp küme düşünce tekrar Lens'e döndü.

2001-2002 sezonunda ligde şampiyonluğu çok az farkla Olympique Lyon'a kaptırdı. Valerien Ismael, 33 maçta 4 gol attı. Ertesi sezon sürpriz bir kararla Ligue 1'e yeniden yükselen eski takımı Strasbourg'a transfer oldu. Mavi-beyazlı ekip ligi orta sıralarda tamamlarken 26 maça çıkıp 2 gol attı.

2003-2004 sezonunda kariyerinin en parlak dönemlerini geçireceği Alman kulübü Werder Bremen'e kiralık olarak transfer oldu. Werder Bremen ligi 74 puanla 11 sezon sonra şampiyon olarak bitirirken, savunmada mevkidaşı Mladen Krstajic ile başarılı bir ortaklık yapan Valerien Ismael, 32 maçta 4 gol atarak mutlu sonda büyük rol oynadı. Aynı sezon Almanya Kupası şampiyonluğu da yaşayan Fransız futbolcu, ertesi sezon başında bu kez bonservisiyle birlikte transfer edildi. 2004-2005 sezonunda da başarılı bir performans sergiledi.

2005-2006 sezonu başında Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Valerien Ismael, Almanya Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

2006-2007 sezonunun başında geçirdiği sakatlık sonucunda ayağı kırıldıve sezonu sadece bir maça çıkarak tamamlayabildi.

2007-2008 sezonunun ilk döneminde hiç forma şansı bulamadı ve 5 Aralık 2007 tarihinde Hannover 96'ya transfer oldu.

2008-2009 sezonunda sadece 4 maça çıkabilen Valerien Ismael, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 5 Ekim 2009 tarihinde futbol kariyerini noktaladı.

VALERIEN ISMAEL'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Valerien Ismael, futbolculuk kariyerinde hiçbir ülkenin formasını giyemedi. Fransa Milli Takımı'ndan davet alamayınca 2005 yılında Almanya adına oynamak için başvuruda bulundu. Ancak bu isteği dönemin teknik direktörü Jürgen Klinsmann tarafından 'Almanya ile birinci dereceden bir bağı bulunmadığı' gerekçesiyle kabul edilmedi.

2006 yılında ise Dünya Kupası'nda oynayabilmek için eşinin memleketi olan Togo adına milli takımda oynamak istedi fakat bu talebi FIFA tarafından reddedildi.

ÖZEL YAŞAMI

1975 doğumlu olan Valerien Ismael, 2022 yılı itibarıyla 47 yaşında.

Valerien Ismael 1.91 metre boyunda, 81 kilo ve terazi burcu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @ismaelvalerien, Twitter'da @valerien_ismael kullanıcı adıyla yer alıyor.

VALERIEN ISMAEL'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

1984-1993 - Strasbourg (Altyapı)

1993-1998 - Strasbourg

1998 - Crystal Palace

1998-2002 - Lens

2001 - Strasbourg (Kiralık)

2002-2003 - Strasbourg

2003-2005 - Werder Bremen

2005-2007 - Bayern München

2008-2009 - Hannover 96

VALERIEN ISMAEL'İN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

2011-2013 - Hannover 96 (B)

2013-2014 - Wolfsburg (B)

2014 - Nürnberg

2015-2016 - Wolfsburg (B)

2016-2017 - Wolfsburg

2018 - Apollon Smyrnis

2019-2020 - LASK Linz

2020-2021 - Barnsley

2021-2022 - West Bromwich