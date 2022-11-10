10 Kasım reklamıyla gündeme gelen Simon Berger kimdir?

10 Kasım 2022 Perşembe, 10:54

İsviçreli sanatçı Simon Berger, Şişecam’ın #Paramparça filmi için Atatürk’ün ikonik bir portresini cam üstüne vurduğu 4028 çekiç darbesiyle ölümsüzleştirdi.

SİMON BERGER KİMDİR?

Simon Berger 1976 yılında İsviçre'de doğdu. Berger, marangozluk eğitim aldı. Simon Berger cam üzerine ilk çalışmalarını 2017 yılında İsviçre'nin Niederönz kentindeki stüdyosunda yaptı. Kısa süre sonra tekniğinin özgünlüğü onu medyanın gündemine getirdi. Avrupa'nın en büyük sokak sanatı festivali olan Grenoble-Alpes Sokak Sanatı Fest gibi birçok kurum veya etkinlik tarafından davet edildi. Mart 2021'de Simon Berger, Amerikan Ulusal Kadın Tarihi Müzesi ile ortaklaşa Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Haris'in bir portresini yarattı.



