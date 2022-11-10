10 Kasım reklamıyla gündeme gelen Simon Berger kimdir?

Şişecam, kuruluşunda imzası bulunan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü çok özel bir 10 Kasım filmi ile andı. Camı çekiç darbeleriyle kırarak yarattığı portrelerle dünya çapında ses getiren İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger’in, 4028 çekiç darbesiyle yarattığı Atatürk portresi, “Paramparça” filmine hayat verdi. Simon Berger kimdir?

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2022 Perşembe, 10:54
10 Kasım reklamıyla gündeme gelen Simon Berger kimdir?
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İsviçreli sanatçı Simon Berger, Şişecam’ın #Paramparça filmi için Atatürk’ün ikonik bir portresini cam üstüne vurduğu 4028 çekiç darbesiyle ölümsüzleştirdi.

SİMON BERGER KİMDİR?

Simon Berger 1976 yılında İsviçre'de doğdu. Berger, marangozluk eğitim aldı. Simon Berger cam üzerine ilk çalışmalarını 2017 yılında İsviçre'nin Niederönz kentindeki stüdyosunda yaptı. Kısa süre sonra tekniğinin özgünlüğü onu medyanın gündemine getirdi. Avrupa'nın en büyük sokak sanatı festivali olan Grenoble-Alpes Sokak Sanatı Fest gibi birçok kurum veya etkinlik tarafından davet edildi.  Mart 2021'de Simon Berger, Amerikan Ulusal Kadın Tarihi Müzesi ile ortaklaşa Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Haris'in bir portresini yarattı.



SİMON BERGER Atatürk 10 kasım

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