Vedat Aşçı kimdir, nereli? İş insanı Vedat Aşçı ne iş yapıyor?
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü iş adamları birbirine girdi. İddiaya göre ünlü iş insanı Vedat Aşçı ve korumaları, Sabancı ailesinden Kaya Sabancı'yı darp edip restoranın önüne attı. Kaya Sabancı aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldı. Peki, Vedat Aşçı kimdir, nereli? İş insanı Vedat Aşçı ne iş yapıyor?
Sitenin içerisinde bulunan bir restoran açılışında karşılaşan sitenin sahibi ünlü iş insanı Vedat Aşçı'nın, site sakinlerinden olan Sabancı ailesinden Kaya Sabancı'yı korumalarıyla beraber dövdürterek hastanelik ettiği öne sürüldü. Peki, Vedat Aşçı kimdir, nereli? İş insanı Vedat Aşçı ne iş yapıyor?
VEDAT AŞCI KİMDİR?
Vedat Aşçı, 1960 yılında Samsun'da doğdu. Eğitimini Almanya'da devam ettirmek üzere 1978'de Almanya'ya giden Vedat Aşçı, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkul'ün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Vedat Aşçı, 1980'de Almanya kurduğu Ascı GmbH şirketi ile dünyanın pek çok ülkesindeki tekstil ve hazır giyim sektörüne sanayi tipi konfeksiyon makineleri pazarlamasını yaptı.
1983'te Türkiye'deki ilk şirketi Astaş'ı kuran Vedat Aşçı, gayrimenkul sektöründeki faaliyetlerine ise 2004'te Kempinski Residences Astoria ve Astoria Alışveriş Merkezi ile start verdi.
2008'de Bellevue Residences Managed by Kempinski'yi hizmete sunarak gayrimenkul yatırımlarını sürdüren Astaş Holding, Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa Managed by Kempinski projesini 2012 Aralık'ta hizmete açtı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor
- Çöpte bulduğu 500 milyonu sahibine teslim etti
- Meteoroloji'den 2 ile ‘fırtına’ uyarısı!
- Milletler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu!
- Michy Batshuayi için resmi açıklama!
- Apar topar hastaneye kaldırılmıştı: Hastalığı belli oldu
- ‘Aklı işgal edilmiş bir zavallı’
- Guti'den Arda Güler açıklaması!
- Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı
- Portekizli yıldızdan şoke eden Arda Güler açıklaması