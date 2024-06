Yayınlanma: 21.06.2024 - 10:43

Güncelleme: 21.06.2024 - 10:43

Sitenin içerisinde bulunan bir restoran açılışında karşılaşan sitenin sahibi ünlü iş insanı Vedat Aşçı'nın, site sakinlerinden olan Sabancı ailesinden Kaya Sabancı'yı korumalarıyla beraber dövdürterek hastanelik ettiği öne sürüldü. Peki, Vedat Aşçı kimdir, nereli? İş insanı Vedat Aşçı ne iş yapıyor?

VEDAT AŞCI KİMDİR?

Vedat Aşçı, 1960 yılında Samsun'da doğdu. Eğitimini Almanya'da devam ettirmek üzere 1978'de Almanya'ya giden Vedat Aşçı, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkul'ün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Vedat Aşçı, 1980'de Almanya kurduğu Ascı GmbH şirketi ile dünyanın pek çok ülkesindeki tekstil ve hazır giyim sektörüne sanayi tipi konfeksiyon makineleri pazarlamasını yaptı.

1983'te Türkiye'deki ilk şirketi Astaş'ı kuran Vedat Aşçı, gayrimenkul sektöründeki faaliyetlerine ise 2004'te Kempinski Residences Astoria ve Astoria Alışveriş Merkezi ile start verdi.

2008'de Bellevue Residences Managed by Kempinski'yi hizmete sunarak gayrimenkul yatırımlarını sürdüren Astaş Holding, Maçka Residences Interior Design by Armani/Casa Managed by Kempinski projesini 2012 Aralık'ta hizmete açtı.