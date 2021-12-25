Kızıyla fotoğrafını paylaşan Vedat Milor'u kızdıran yorum: 'İsteseniz de istemeseniz de...'

25 Aralık 2021 Cumartesi, 10:55

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya üzerinden düzenlediği yemek anketleriyle sıkça gündeme geliyor. Milor, toplumun damak tadına hitap eden ve sıklıkla tercih edilen yemekler arasında takipçilerinin oylama yapmasını talep ediyor.

Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle etkileşim halinde olan Vedat Milor'dan son olarak yeni bir paylaşım geldi.

Kızı Ceylan Handan ile objektif karşısına geçen Milor, baba-kız pozuna yapılan bir yoruma sinirlendi.

"ÖNÜMÜZDEKİ KADEHLERDEN KAYNAKLI"

66 yaşındaki ünlü gurme, bir sosyal medya kullanıcısının, "Yemeklerin tadına bakmaktan başka ne işe yararsın merak ettim. Bana göre boş bir adamsın" mesajına "Bağlamdan kopuk bu garip öfkenin genellikle önümüzdeki kadehlerden kaynaklandığını düşünmüşümdür" yanıtını verdi.

"SAMİMİYETİMİ KORUYACAĞIM"

Ünlü isim, daha sonra kendisine yönelik eleştirilere rağmen samimiyetini koruyacağın ifade ederek, "İsteseniz de istemeseniz de; evde, restoranda ve dost meclislerinde nasılsak, kamera önünde de aynı olmaya devam edeceğiz" dedi.