Vedat Milor'dan Leman Sam'a: 'Eğer engelimi kaldırmazsa...'

15 Ocak 2022 Cumartesi, 12:41

Geçen günlerde şarkıcı Leman Sam, Araplar için, “Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler,sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi” diyerek tepki toplamıştı.

Ünlü şarkıcının ötekileştirici ifadelerle yazdığı 'Soysuz Araplar' tweeti, Twitter tarafından uygunsuz bulunarak kaldırılmıştı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan şarkıcı Leman Sam, bu kez Vedat Milor’un paylaşımıyla gündeme geldi.

"TANIMLAMASI ZOR, ANTİPATİK BİRİ"

Milor, Sam'ın yıllar önce kendisi hakkında yaptığı "Birisi için doğrudan fikir beyan etme huyum yoktur ancak şu Vedat Milor'u çok gereksiz biri olarak görüyorum, ağzını şapırdatarak bedava yemek yiyerek para kazanıp, kendi kadar boş fikirlerini yayan, faydasız, tanımlanması zor, antipatik biri" sözlerini alıntılayarak cevap verdi.

"EĞER YARIN 18.00’E KADAR ENGELİMİ KALDIRMAZSA..."

"Pandemi hepimizi değiştirdi; bambaşka insanlara dönüştürdü. Leman Sam’ı ise daha çok. Birileri hakkında doğrudan fikir beyan etmeyen biri iken farklı ırklar hakkında doğrudan fikir beyan etmeye giden 3 sene…" diyen Milor, bir başka paylaşımında da Sam’ın kendisini engellediğini söyledi.

Milor, "İlginç. Nedenini hatırlayamadım. İlk açıldığı dönemde Saruja isimli Suriye lokantasına yüksek not vermiştim. Ondan dolayı olabilir mi? Eğer yarın 18:00’a kadar engelimi kaldırmazsa, Beyrut tavsiyelerimi de ekleteceğim" diyerek Sam'ı ti'ye aldı.