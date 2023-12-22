Vegan yemeklere talep patlaması: 'Tüketim yüzde 67 arttı!'

2023’ün en çok tercih edilen yiyecekleri açıklandı. Vegan porsiyon tüketiminde büyük artış yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 13:22
Vegan yemeklere talep patlaması: 'Tüketim yüzde 67 arttı!'
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Dünyada vegan yaşam şeklini seçen insanların sayısı her geçen yıl artıyor. Vegan-vejetaryen ürün ve hizmetleri uluslararası düzeyde etiketleme kuruluşu V-Label’in, Türkiye dahil 14 Avrupa ülkesinde gerçekleştirdiği 2022 Vegan Gıda Pazarı araştırmasına göre, vegan olanların sayısı 79 milyona ulaştı.

VEGAN ÜRÜNLERE İLGİ ARTTI

Üstelik bu sayı 2014 ve 2020 arasında Hollanda’da yüzde 645, Yunanistan’da yüzde 590, Türkiye’de ise yüzde 395 oranında yükseliş gösterdi. Dolayısıyla vegan ürünler de her geçen gün daha yoğun ilgi görüyor. 

Akkomarka’nın tüm şubelerinde 2023 yılında 25 bin porsiyondan fazla vegan ürün tüketildi. Bu sayı geçen yıl, 15 bindi. Veriler restoranlarda vegan ürünlere ilginin yüzde 67 arttığını gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

 


Vegan vejetaryen yemek

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