Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:06

Güncelleme: 26.02.2025 - 15:06

"Mars retrosu bitti mi, Mars ileri harekete ne zaman geçecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Venüs ve Merkür retrosu ne zaman başlayacak? Mars retrosu bitti mi?

MARS RETROSU BİTTİ Mİ?

7 Aralık tarihinde Aslan Burcunda retro harekete başlayan Mars 6 Ocak’tan itibaren geri hareketini artık Yengeç burcunda devam ettirmeye başladı. Retro yapılan hesaplamalara göre 26 Şubat yani bugün sona erdi. Gezegen bugün itibarıyla Yengeç burcunda ileri hareketine başladı.

Mars retrosunun bitmesinden birkaç gün sonra Venüs retrosu başlıyor. Venüs retrosu ile aynı günlerde Merkür de geri hareketine başlayacak.

Yapılan hesaplamalara göre Venüs 1 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında, Merkür ise 15 Mart - 7 Nisan tarihlerinde retro hareketine geçecek.