Verem zamanında tedavi edilmeli
Tüberküloz Günü dolayısıyla bilgilendirmede bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, veremin (tüberküloz) bulaşıcı ve tedavi edilmezse ölümcül olabilen bir hastalık olduğunu söyledi.
Halk arasında verem olarak da bilinen tüberküloz hastalığı, zamanında tedavi edilmediği zaman ölümcül olabiliyor. Tüm dünyada her yıl 10 milyonun üzerinde yeni verem hastası saptanıyor ve 1,8 milyon insan veremden hayatını kaybediyor.
YILLARCA BELİRTİ VERMEYEBİLİR
Verem mikrobunun kaynağının hastalığı aktif olarak taşıyan, tedavi olmamış kişiler olduğunu ifade eden Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, "Bu kişilerin nefes alıp vermeleri ve öksürükleri ile ortama yayılan mikroplar sağlıklı kişilere geçmektedir. Mikrobu alan bireyler bunun farkında olmaz ve hastalık yıllarca bir belirti vermeden inaktif formda kalabilir. Bu haldeki kişilerin ez az yüzde 10’u hayatlarının bir döneminde hastalığın gelişmesi durumu ile karşı karşıya kalırlar. Bunda en büyük etken kişinin bağışıklık sistemi zafiyeti ve bazı kronik hastalıklarının mevcut olmasıdır” dedi.
KANLI BALGAMA DİKKAT
Veremin belirtilerine dikkat çeken Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Ateş, gece terlemesi, zayıflama, öksürük gibi spesifik ve başka hastalıklarda da görülebilen şikayetler söz konusudur ama uzun süren öksürük, kanlı balgam dikkatleri bu hastalığa yönlendirebilir. Balgamda mikrobun tespiti ve akciğer filmleri ile tanı konulabilir. Verem günümüzde başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir” diye konuştu.
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