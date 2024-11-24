Victoria Beckham, neden hiç gülümseyerek poz vermediğini açıkladı

Yayınlanma: 24.11.2024 - 17:25

Güncelleme: 24.11.2024 - 17:25

Victoria Beckham, yanında herkesin güldüğü karelerde bile verdiği ciddi pozlarla tanınıyor. Eski Spice Girls üyesi ve ünlü moda tasarımcısı, yıllardır sert bakışlarıyla özdeşleşmiş durumda. Beckham, halka açık etkinliklerde gülümsememesinin nedeninin cildi konusundaki güvensizliği olduğunu açıkladı.



CİLDİYLE MÜCADELE, ŞÖHRETLE BAŞLADI

50 yaşındaki Beckham, gençliğinden beri sivilce sorunları yaşadığını ve bu nedenle fotoğraf çekimlerinde kendini çok rahatsız hissettiğini ifade etti. Özellikle 20'li yaşlarında cilt sorunlarıyla uğraşırken şöhret kazanmaya başlamasının baskı yarattığını belirtti.







The Telegraph’a verdiği röportajda Beckham, "Fotoğraflarda sert göründüğümü düşünüyorum çünkü cildim yüzünden kendimi rahatsız hissediyordum. Gülümsemeye yetecek kadar mutlu değildim," dedi.

25 YILDIR AYNI YEMEĞİ YİYOR

Victoria Beckham’ın cilt problemleri, yalnızca fotoğraf pozlarına değil, beslenme alışkanlıklarına da etki etti. Sınırlı bir diyet uyguladığını belirten Beckham, ızgara balık ve buharda pişmiş sebzelerden oluşan bir menüye sadık kaldığını söyledi. Eşi David Beckham da Victoria'nın 25 yıldır her gün aynı yemeği yediğini açıklamıştı.

Victoria Beckham, cildine iyi gelmediği için kırmızı et ve buğdayı da tamamen hayatından çıkardığını ifade etti.

KENDİSİYLE DAHA BARIŞIK

Zamanla cildiyle daha barışık hale gelen Beckham, artık bazı fotoğraflarda hafif gülümsediği anlarla dikkat çekiyor. Ayrıca makyaj yapmadan katıldığı etkinliklerle kendine olan güveninin arttığını gözler önüne seriyor.

Beckham’ın bu samimi açıklamaları, geçmişte yaşadığı güvensizlikleri ve cilt sorunlarının hayatındaki etkilerini bir kez daha gündeme getirdi.