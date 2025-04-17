Victoria Beckham'ın hiç görülmemiş fotoğraflarını paylaştı!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 14:56

Güncelleme: 17.04.2025 - 14:56

90’lı yılların ikonik müzik grubu Spice Girls ile dünya çapında ün kazanan Victoria Beckham, 51. yaş gününü kutluyor. Müzik kariyerinin ardından moda dünyasında da adından sıkça söz ettiren Beckham, özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.

Moda ve güzellik alanındaki markasıyla küresel başarıya ulaşan Victoria Beckham için eşi David Beckham, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. 49 yaşındaki emekli futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hepimizin hayal edebileceği en harika eş, anne ve en iyi arkadaşa mutlu yıllar. Mükemmel bir gün geçir çünkü bunu fazlasıyla hak ediyorsun. Seni çok seviyoruz.”



Paylaşımda, Victoria Beckham’ın daha önce hiç görülmemiş çocukluk fotoğraflarına da yer verildi.

MODA DÜNYASINDA KALICI İZLER BIRAKTI

Kariyerine Spice Girls ile adım atan Victoria Beckham, 2008 yılında kendi adını taşıyan moda markasını kurdu. Kısa sürede sektörde güçlü bir yer edinen Beckham, 2011 yılında İngiliz Moda Ödülleri’nde “Yılın Tasarımcısı” seçilerek modadaki başarısını taçlandırdı.

25. YILA ÖZEL NOSTALJİK KUTLAMA

Victoria ve David Beckham çifti, geçtiğimiz yıl evliliklerinin 25. yılını kutladı. 1999 yılında dünyaevine giren çift, yıl dönümlerinde düğün sonrası giydikleri kıyafetleri yeniden giyerek nostaljik bir çekim gerçekleştirdi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dört çocuk sahibi olan çiftin Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper adlarında çocukları bulunuyor. Çiftin evlendikleri sırada büyük oğulları Brooklyn yalnızca 4 aylıktı.

"ONUNLA OLACAĞIMI BİLİYORDUM"

David Beckham, The Sun gazetesine verdiği bir röportajda Victoria ile ilk tanıştıkları anı anlatarak, “Onunla tanıştığımda hep birlikte olacağımızı biliyordum” ifadelerini kullanmıştı. Çift, 1997 yılında tanıştı; tanıştıklarında David 21, Victoria ise 22 yaşındaydı. İki yıl sonra da evlenerek hayatlarını birleştirdiler.