Victoria's Secret, ilk erkek modelini seçti

22 Nisan 2022 Cuma, 12:20

Victoria’s Secret ilk erkek marka elçisini seçti. Oyuncu ve model Darren Barnet marka ile iş birliği yapacak. Barnet, Victoria’s Secret’ın geçmişte somutlaştırdığı imajı tersine çevirmek için birlikte çalıştığı bir dizi modelin en yenileri arasında.

NTV'de yer alan habere göre; Victoria’s Secret PINK koleksiyonu cinsiyetsiz ürünleri arasında tişörtler, kapüşonlular, antrenman ekipmanları ve aksesuarlar bulunuyor.

Victoria’s Secret tarafından yapılan açıklamada, "Cinsiyet içermeyen tekliflerimizi genişletmeye ve bir marka olarak gelişmeye devam ederken, ortaklarımızın yalnızca müşterilerimizin çeşitliliğini temsil etmelerini değil, aynı zamanda bireysellik ve özgüveni de içermelerini sağlamak istiyoruz" denildi.

30 yaşındaki Barnet, son dönemde Never Have I Ever dizisiyle gündemdeydi.