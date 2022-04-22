Victoria's Secret, ilk erkek modelini seçti
Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret, ilk Down sendromlu modelinin ardından ilk erkek modelini de seçti. Oyuncu ve model Darren Barnet, cinsiyetsiz koleksiyon PINK kapsamında marka ile birlikte çalışacak.
Victoria’s Secret ilk erkek marka elçisini seçti. Oyuncu ve model Darren Barnet marka ile iş birliği yapacak. Barnet, Victoria’s Secret’ın geçmişte somutlaştırdığı imajı tersine çevirmek için birlikte çalıştığı bir dizi modelin en yenileri arasında.
NTV'de yer alan habere göre; Victoria’s Secret PINK koleksiyonu cinsiyetsiz ürünleri arasında tişörtler, kapüşonlular, antrenman ekipmanları ve aksesuarlar bulunuyor.
Victoria’s Secret tarafından yapılan açıklamada, "Cinsiyet içermeyen tekliflerimizi genişletmeye ve bir marka olarak gelişmeye devam ederken, ortaklarımızın yalnızca müşterilerimizin çeşitliliğini temsil etmelerini değil, aynı zamanda bireysellik ve özgüveni de içermelerini sağlamak istiyoruz" denildi.
30 yaşındaki Barnet, son dönemde Never Have I Ever dizisiyle gündemdeydi.
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