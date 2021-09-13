Ünlü model Bridget Malcolm’dan Victoria Secret itirafı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 13:01

Avustralyalı model Bridget Malcolm, 2015 ve 2016 yıllarında Victoria's Secret podyumunda yürüdü. 29 yaşındaki model, şirketin modellerin aşırı zayıf olma konusunda baskı gösterdiklerini söyledi. Malcolm, iç çamaşırı şirketinde çalıştığı dönemde kendisini ‘ölü’ gibi hissettiğini belirtti.

SÜREKLİ PANİK ATAK GEÇİRİYORDUM

Daily Mail’de yer alan habere göre, yeme bozukluğundan muzdarip olan model, o dönemlerde çok yetersiz beslendiğini ve 'bir kat merdiven çıkmasının 10 dakika sürdüğü' bir zamanı hatırladığını söyledi.

Ayrıca ünlü model, “Yeme bozukluğum vardı, anksiyete önleyici ilaçlara güveniyordum, sürekli panik atak geçiriyordum, bitkindim' ifadelerine yer verdi.

Şirketin o dönemler aşırı derecede sömürücü olduğunu belirten Malcolm, “Bu durum bana kadınları kontrol etmek gibi geliyor” şeklinde düşündüğünü söyledi.

"YENİ BİR YÖNETİM GELECEK"

Bir Victoria's Secret sözcüsü Daily Mail Australia'ya şunları söyledi:

“Victoria's Secret'ta, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ortaklarımız için tüm kadınları yüceltmek ve desteklemek için kapsayıcı bir ortam yaratmaya odaklanarak, markanın sürekli dönüşümüne kendini tamamen adamış yeni bir liderlik ekibi var”.

Yeni bir yönetim ekibi olan şirket, yeni dönemde daha 'kapsayıcılık' odaklı olacak.