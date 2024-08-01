Video çekmek için tren raylarını sabote etti... 17 yaşındaki YouTuber ABD'de tutuklandı!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:13

Güncelleme: 01.08.2024 - 15:13

ABD'nin Nebraska eyaletinde, bir genç tren raylarını sabote ederek kaza yaratmak ve bu olayı YouTube'da paylaşmakla suçlandı.

17 yaşındaki gencin, 21 Nisan 2024'te Bennet'te meydana gelen olayla ilgili iki ağır suçla itham edildiği açıklandı.

Gencin, trenin yönünü değiştiren bir ray anahtarını sabote ederek iki lokomotif ve beş yüklü vagonun raydan çıkmasına neden olduğu iddia ediliyor.

Bu olay sonucunda 350 bin dolardan (yaklaşık 12 milyon TL) fazla hasar meydana geldi, ancak yaralanan olmadı.

VİDEO YOUTUBE'DA PAYLAŞILDI

Mahkeme kayıtlarına göre, genç kaza sonrası olay yerindeydi ve müfettişlerle konuşarak "Açıkça bir anahtar yanlış çevrilmiş" dedi.

Gencin, trenlere olan ilgisini ve kazayı kaydettiğini itiraf ettiği belirtildi.

"Loaded BNSF Arbor Collides and Derails in Bennet, NE!" ("Yüklü BNSF Arbor, Bennet, NE'de çarpıştı ve raydan çıktı!") başlıklı video, olayın hemen ardından YouTube'da paylaşıldı ve bu durum yetkililerin dikkatini çekti.

DAVA YETİŞKİN MAHKEMESİNE TAŞINABİLİR

Olay incelemesi, kazanın yanlış hizalanmış bir ray anahtarından kaynaklandığını ortaya koydu.

Güvenlik görüntüleri, gencin bölgede olduğunu ve kazayı kaydetmek için hazırlık yaptığını gösterdi.

Savcılar, davanın çocuk mahkemesinden yetişkin mahkemesine taşınabileceğini belirtti.

BNSF Demiryolu, Nebraska City'deki bir enerji santraline kömür tedarik etmek için kullanılan rayları işletiyor.