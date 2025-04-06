Dışı çıtır içi akan lezzet: Kievski Kotlet Tarifi

Yayınlanma: 06.04.2025 - 18:06

Güncelleme: 06.04.2025 - 18:06

İçinden eriyen tereyağı akan çıtır bir tavuk yemeği hayal edin… İşte karşınızda Kievski Kotlet, nam-ı diğer Chicken Kiev! Ukrayna mutfağının bu zarif ve doyurucu lezzeti, Avrupa’da olduğu kadar dünya mutfaklarında da klasikleşmiş durumda. Geleneksel tarifte tavuk göğsü, sarımsaklı ve dereotlu tereyağıyla doldurulup pane harcıyla kaplanıyor, ardından kızgın yağda altın sarısı rengine ulaşana kadar kızartılıyor. Hem özel sofralar için ideal, hem de evde ustalıkla hazırlanabilecek bir tarif.

KİEVSKİ KOTLET TARİFİ

Malzemeler:

İç harcı için:

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu (veya maydanoz)

Tuz, karabiber

Tavuk için:

2 adet tavuk göğsü (kemiksiz, derisiz)

Tuz, karabiber

Kaplama için:

1 su bardağı un

2 adet yumurta (çırpılmış)

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için sıvı yağ

Hazırlanışı: