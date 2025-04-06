Dışı çıtır içi akan lezzet: Kievski Kotlet Tarifi
Ukrayna mutfağının dünyaca ünlü klasiği Kievski Kotlet, dışı altın sarısı çıtır kaplaması ve içinden akan aromalı tereyağıyla iştah kabartıyor. Tavuk göğsünün bu hali, hem pratik hem de gurme bir akşam yemeği alternatifi. Yanında püre veya pilavla servis edildiğinde sofraların yıldızı oluyor.
İçinden eriyen tereyağı akan çıtır bir tavuk yemeği hayal edin… İşte karşınızda Kievski Kotlet, nam-ı diğer Chicken Kiev! Ukrayna mutfağının bu zarif ve doyurucu lezzeti, Avrupa’da olduğu kadar dünya mutfaklarında da klasikleşmiş durumda. Geleneksel tarifte tavuk göğsü, sarımsaklı ve dereotlu tereyağıyla doldurulup pane harcıyla kaplanıyor, ardından kızgın yağda altın sarısı rengine ulaşana kadar kızartılıyor. Hem özel sofralar için ideal, hem de evde ustalıkla hazırlanabilecek bir tarif.
KİEVSKİ KOTLET TARİFİ
Malzemeler:
İç harcı için:
- 100 g tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu (veya maydanoz)
- Tuz, karabiber
Tavuk için:
- 2 adet tavuk göğsü (kemiksiz, derisiz)
- Tuz, karabiber
Kaplama için:
- 1 su bardağı un
- 2 adet yumurta (çırpılmış)
- 1 su bardağı galeta unu
- Kızartmak için sıvı yağ
Hazırlanışı:
- Aromalı tereyağını hazırlayın: Oda sıcaklığındaki tereyağına sarımsak, dereotu, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Streç filme sararak ince bir rulo haline getirin ve dondurucuda 15-20 dakika bekletin.
- Tavuk göğsünü dikkatlice açarak genişletin ve bir streç film arasında hafifçe döverek inceltin.
- Ortasına soğuyan tereyağı rulodan bir parça koyun, tavuğu rulo şeklinde sıkıca sarın. Açılmaması için kenarlarını içe kıvırarak kapatın.
- Hazırlanan ruloları önce una, sonra yumurtaya, ardından galeta ununa bulayın. İyice kaplanmaları önemli.
- En az 30 dakika buzdolabında dinlendirin (açılmamaları için).
- Derin yağda altın rengi alana kadar kızartın. Fazla yağı almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.
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