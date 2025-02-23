Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in mutlu günü: Bebeklerinin ismi belli oldu!

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve teknik direktör Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, üçüncü bebeklerini kucaklarına aldılar.

Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in mutlu günü: Bebeklerinin ismi belli oldu!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 14:31

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müjdeli haberi duyurdu. 

Demirel, hastane odasından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin" notunu düştü.

Demirel çiftinin, kızlarına Yasmin adını verdiği öğrenildi. 


Etiketler: #volkan demirel #Zeynep Sever Demirel

İlgili Haberler

Volkan Demirel ile yollar ayrılmıştı: Bodrum FK'de Morais dönemi!

Volkan Demirel ile yollar ayrılmıştı: Bodrum FK'de Morais dönemi!
Volkan Demirel'den 6 Şubat paylaşımı: 'Sabahı olmayan bir geceye uyandık'

Volkan Demirel'den 6 Şubat paylaşımı: 'Sabahı olmayan bir geceye uyandık'
Bodrum FK'den Volkan Demirel kararı: Resmen açıklandı!

Bodrum FK'den Volkan Demirel kararı: Resmen açıklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler