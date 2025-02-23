Volkan Demirel ve Zeynep Demirel'in mutlu günü: Bebeklerinin ismi belli oldu!
Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve teknik direktör Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, üçüncü bebeklerini kucaklarına aldılar.
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müjdeli haberi duyurdu.
Demirel, hastane odasından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin" notunu düştü.
Demirel çiftinin, kızlarına Yasmin adını verdiği öğrenildi.
Etiketler: #volkan demirel #Zeynep Sever Demirel
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