Vücudun enerji dengesini bozuyor, kilo vermeyi zorlaştırıyor: Metabolizmayı sessizce yavaşlatan 7 gıda

Kilo vermekte zorlanmanın tek nedeni fazla yemek değildir. Özellikle düzenli tüketilen bazı gıdalar, metabolizma hızını düşürerek vücudun yağ yakma kapasitesini azaltabilir. Üstelik bu besinlerin bir kısmı “sağlıklı” etiketiyle sofralara giriyor. Peki, vücudun enerji dengesini bozan beslenme hataları nelerdir? İşte, metabolizmayı sessizce yavaşlatan 7 gıda...

METABOLİZMAYI SESSİZCE YAVAŞLATAN 7 GIDA

1. Rafine şeker ve şekerli ürünler

Beyaz şeker, tatlılar, şekerli içecekler ve hazır atıştırmalıklar insülin dengesini bozar. Bu durum yağ yakımını durdurur ve metabolizmayı tembelleştirir.

En sık tüketilenler:

Gazlı içecekler

Paketli tatlılar

Şekerli kahveler

2. Beyaz un ve beyaz ekmek

Lif içermeyen rafine karbonhidratlar kan şekerini hızla yükseltir ve kısa sürede düşürür. Bu dalgalanma metabolizma hızını olumsuz etkiler.

3. İşlenmiş ve paketli gıdalar

Hazır çorbalar, salam, sosis, sucuk gibi ürünler yüksek oranda:

Tuz

Trans yağ

Koruyucu madde

içerir. Bu maddeler metabolizmanın yavaşlamasına ve ödem oluşmasına yol açar.

4. Trans yağ içeren besinler

Margarin, kızartmalar ve fast food ürünleri vücudun yağ yakma mekanizmasını bozar. Aynı zamanda insülin direncini tetikleyebilir.

5. Alkollü içecekler

Alkol, vücutta öncelikli olarak yakılır. Bu sırada yağ yakımı durur ve metabolizma geçici olarak yavaşlar. Ayrıca iştahı artırarak daha fazla kalori alımına neden olur.

6. Aşırı tuzlu gıdalar

Fazla tuz tüketimi vücutta su tutulumuna neden olur. Ödem ve şişkinlik metabolizmanın daha yavaş çalışmasına zemin hazırlar.

7. Yapay tatlandırıcılar

“Şekersiz” ürünlerde bulunan bazı tatlandırıcılar, bağırsak florasını olumsuz etkileyerek metabolizma hızını düşürebilir.

METABOLİZMAYI YAVAŞLATAN BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Sadece ne yediğiniz değil, nasıl yediğiniz de önemlidir:

Öğün atlamak

Çok düşük kalorili diyetler

Gece geç saatlerde yemek

Yetersiz protein tüketimi

METABOLİZMAYI DESTEKLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?