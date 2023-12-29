Vücudunu boyayıp salona giden kadın çıplak olduğu gerekçesiyle kovuldu

Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:07

Güncelleme: 29.12.2023 - 13:07

Amerikalı influencer Natalie Reynolds, sosyal medyadaki tartışmalı davranışları nedeniyle son aylarda sayısız kez manşetlere çıktı.

Son olarak 27 Aralık'ta, tepkilere neden olan bir "sosyal deney" gerçekleştirdi ve vücudunu boydan boya kıyafet şeklinde boyayarak, üzerinde siyah bir eşofman üstü ile spor salonuna gitti.

Programını Çarşamba günü internetten canlı yayınlayan Natalie, yayın öncesi bacaklarında yırtık detaylı bir yırtık kot pantolon ve üzerinde de tamamlayıcı bir boya ile çekilmiş pozunu paylaştı.

26 yaşındaki Natalie, internetteki takipçilerine, yeni görünümüyle ilgili olarak "Bunu boyatmaya sabah 11:30'da başladım ve 16:15'te bitti" dedi.

Natalie daha sonra en yakın spor salonuna üzerinde siyah fermuarlı bir eşofman üstü ile girdi, ancak birkaç dakika sonra, spor salonu yöneticisinin kibar tepkisiyle karşılaştı ve kendisinden dışarı çıkması istendi.

KIYAFET TARTIŞMASI

Twitter'da viral olan videoda adamın kendisine "Eğer üzerinizde kıyafet yoksa buradan çıkmanız gerekiyor hanımefendi" dediği duyuluyor.

Bunun üzerine Natalie "Üzerimde kıyafetlerim var" diye yanıt veriyor.

Yetkili de ona "Bu kıyafet değil, bunu bilecek kadar deneyimliyim" diyor.

Yetkili daha sonra ona, spor salonunda video çekmemesi gerektiğini söyleyerek uzaklaşıyor.

TWİTTER AÇIKLAMA YAYINLADI

Görünüşe göre, 30 milyon takipçiye sahip olan ünlü influencer başlangıçta bu şüpheli "sosyal deneyinin" kendisine sempati kazandıracağını ummuştu, fakat tam tersi oldu.

Twitter'a şikayet edilmesi üzerine, sosyal medya kuruluşu içeriğe bir bağlam ekledi ve açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Videodaki yetkili, egzersiz için uygun kıyafetler giymeniz gereken genel spor salonu görgü kurallarını koruyor. Uygun olmayan kıyafetler giymek ya da hiç giymemek diğerlerine karşı saygısızlık olarak kabul edilir. Ayrıca başkaları için de hijyen riski oluşturur..."