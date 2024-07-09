Wanda Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıktı!

Wanda Nara, Mauro Icardi’yi Instagram’da takipten çıkardı. Arjantin medyasında çıkan haberlerde Wanda Nara'nın Mauro Icardi’den boşanmak istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:47
Wanda Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıktı!
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, yine eşi Wanda Nara ile gündeme geldi. Daha önce bir çok kez ayrılıp barışan çift için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ciudad Magazine'in haberine göre Instagramdan Icardi'yi takipten çıkartan Wanda Nara boşanma davası açtı.

Nara'nın avukatı ise söz konusu iddialara yönelik, "Wanda boşanma talebinde bulunmadı" açıklamasında bulundu.


Wanda Nara haberleri Icardi haberleri

İlgili Haberler

Wanda Nara'dan flaş Süper Kupa paylaşımı!

Wanda Nara'dan flaş Süper Kupa paylaşımı!
Wanda Nara'dan Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 'Umarım Icardi gibi birini bulurlar'

Wanda Nara'dan Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 'Umarım Icardi gibi birini bulurlar'
Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı: 'On yıllık evli olacağız ama...'

Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı: 'On yıllık evli olacağız ama...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler