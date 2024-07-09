Wanda Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıktı!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:47

Güncelleme: 09.07.2024 - 10:47

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, yine eşi Wanda Nara ile gündeme geldi. Daha önce bir çok kez ayrılıp barışan çift için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ciudad Magazine'in haberine göre Instagramdan Icardi'yi takipten çıkartan Wanda Nara boşanma davası açtı.

Nara'nın avukatı ise söz konusu iddialara yönelik, "Wanda boşanma talebinde bulunmadı" açıklamasında bulundu.