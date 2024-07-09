Wanda Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıktı!
Wanda Nara, Mauro Icardi’yi Instagram’da takipten çıkardı. Arjantin medyasında çıkan haberlerde Wanda Nara'nın Mauro Icardi’den boşanmak istediği iddia edildi.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, yine eşi Wanda Nara ile gündeme geldi. Daha önce bir çok kez ayrılıp barışan çift için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Ciudad Magazine'in haberine göre Instagramdan Icardi'yi takipten çıkartan Wanda Nara boşanma davası açtı.
Nara'nın avukatı ise söz konusu iddialara yönelik, "Wanda boşanma talebinde bulunmadı" açıklamasında bulundu.
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