Wednesday 2. sezon Netflix'te olmayacak mı? Platformdan açıklama geldi
The Independent tarafından aktarılan iddialar, Wednesday'in ikinci sezonunun Netflix bünyesinde olmayabileceğine işaret etti. Konu hakkında Netflix sözcüsünden açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
Dijital yayın platformu Netflix’te 23 Kasım'da yayınlanan Wednesday, kısa süre içinde Netflix’in 2022’de en çok izlenen ikinci dizisi olmayı başarmıştı.
Tim Burton’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Addams ailesinin günümüze taşındığı dizi, Netflix kullanıcılarını endişelendiren bir haberle gündeme geldi.
The Independent tarafından paylaşılan bilgilere göre Wednesday’in halen resmen duyurulmayan ikinci sezonu, Netflix’te yayınlanmayabilir. Zira Netflix, Amazon’un Metro Goldwyn Mayer’i satın almasından büyük ölçüde etkilenebilir.
AMAZON TARAFINDAN RESMEN SATIN ALINMIŞTI
WebTekno'un aktardığı habere göre; Amazon’un 8,5 milyar dolarlık Metro Goldwyn Mayer’i satın alımı, Mart 2022’de resmen tamamlanmıştı. Bu satın alım ile birlikte Metro Goldwyn Mayer bünyesindeki tüm yapımların hakları da doğal olarak Amazon bünyesine geçti.
Bu yapımlar arasında yer alan bir yapım da Netflix’in MGM'den haklarını aldığı Wednesday’i idi. Dolayısıyla Wednesday’in ikinci sezonu için Netflix kapısı belirsizleşmeye başladı. Ancak bu belirsizlik, iddiaların tam tersi yönde giderilmiş gibi görünüyor.
NETFLIX TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
MailOnline’a açıklama yapan Netflix sözcüsü, Amazon’un MGM’yi satın alımının mevcut hak anlaşmalarını etkilemeyeceğini paylaştı.
Amazon’un bu konuda çok da sert olmayacağına dair bir açıklama, yakın zamanda Amazon tarafından da sunulmuştu.
Mart ayında Deadline tarafından paylaşılan bilgilere göre Amazon, tüm MGM içeriklerini Prime Video’a özel yapmak gibi bir plana sahip değil.
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