Meryem Uzerli ile Will Smith'in buluşması gündem oldu

Holywood yıldızlarının akın ettiği Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde Will Smith ile sohbet eden Meryem Uzerli gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 12:29
Meryem Uzerli ile Will Smith'in buluşması gündem oldu
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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli, Oscar'lı oyuncu Will Smith ile bir araya geldiği anları paylaştı. Festivale Hande Erçel, Johnny Depp, Sharon Stone gibi birçok ünlü isim katıldı.

HOLLYWOOD YILDIZLARI KIZILDENİZ'DE

Will Smith, Johnny Depp, Sharon Stone, Diane Kruger ve Michelle Williams gibi Hollywood yıldızlarının katıldığı törende Türk oyuncular da vardı.

Meryem Uzerli, Will Smith ile sohbet ettiği anları sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.


Meryem Uzerli Will Smith Hande Erçel Johnny Depp

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