Wolverine olmak kolay değil! Hugh Jackman rolüne hazırlanırken günde 6 bin kalori aldı

Hugh Jackman, Ryan Reynolds ile başrolleri paylaştığı 'Deadpool & Wolverine' filminde Wolverine karakterine hazırlanırken uyguladığı diyeti açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 17:04
Wolverine olmak kolay değil! Hugh Jackman rolüne hazırlanırken günde 6 bin kalori aldı
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Hugh Jackman, süper kahraman diyetini açıkladı. 55 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, Jimmy Fallon'un TV programında 'Deadpool & Wolverine' filmindeki Wolverine karakterine hazırlanırken günde 6 bin kalori aldığını anlattı.

Jimmy Fallon'un süper kahraman vücuduna sahip olmak için ne yediğini sorarken, “Buharda pişirilmiş kayalar falan mı yedin?" şeklindeki esprili sorusuna, "Evet bazen kayaları kızarttım" diye yanıt verdi.

Günde 6 bin kalori aldığını söylerken; "Mesela yarım pizza 6 bin kaloridir. Ama hayır o olmaz. Tavuk, tilapia balığı ve fasulye olmalı. Tilapia ve fasulye. Neden tilapia olduğunu bilmiyorum. Yağsız bir balık ve yanında yeşil fasulye olmalı” sözleriyle diyetine dâhil olan yiyecekleri sıraladı.

Geçen yılki Hollywood grevleri nedeniyle diyeti beklenenden daha uzun süre takip etmek zorunda kaldığını söyleyen Hugh Jackman, "Gerçekten nasıl göründüğüme odaklanmak istediğim belirli bir sahne vardı" dedi. Ünlü oyuncu grev nedeniyle daha uzun süre diyet yapmak zorunda kalmasına, "Buna değerdi" yorumunu yaptı.


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