'Wonder Woman' rolüyle akıllara kazınan Gal Gadot, ölümden döndü!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 11:50

Güncelleme: 30.12.2024 - 11:50

Wonder Woman rolüyle tanınan ünlü oyuncu Gal Gadot, geçtiğimiz mart ayında dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Ancak, Gadot, son hamileliği sırasında büyük bir sağlık sorunu yaşadığını ve ölümden döndüğünü açıkladı. Sosyal medya üzerinden samimi bir paylaşımda bulunan 39 yaşındaki İsrailli oyuncu, hamileliğinin ilerleyen dönemlerinde beynine pıhtı attığını belirtti.

"IŞIĞIM" ANLAMINA GELEN ORİ'Yİ KUCAKLADI



Gadot, Mart ayında dünyaya gelen kızı Ori’nin adını, o zor dönemde hayatına giren ışık olarak seçtiğini ifade etti. "Hastaneye koştuk ve birkaç saat içinde acil ameliyata alındım. Kızım Ori, o belirsizlik ve korku anında doğdu. ‘Işığım’ anlamına gelen ismi tesadüfen seçilmedi," diyen Gadot, bu zorlu süreçte kızı doğduktan sonra eşine, "Bu tünelin sonunda beni bekleyen ışık olacağını söylemiştim" dedi.







İYİLEŞME SÜRECİ VE FARKINDALIK MESAJI



Ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirten ünlü oyuncu, “Artık tamamen iyileştim ve bana geri verilen hayat için minnettarım” diyerek yaşadığı süreci paylaştı.



Gadot, vücudu dinlemenin ve erken teşhisle sağlık sorunlarının önlenebileceğini vurguladı. Ayrıca, 30 yaş üstü hamile kadınlar arasında nadir görülen beyin pıhtısı sorununa dikkat çekerek, erken teşhisle bu durumun tedavi edilebileceğini söyledi.



Gadot, paylaşımının amacının insanları korkutmak değil, güçlendirmek olduğunu belirterek, “Bunu paylaşmanın amacı kimseyi korkutmak değil, güçlendirmek. Bu hikaye yüzünden tek bir kişi bile sağlığı için harekete geçmeye mecbur hissederse, paylaşmaya değer olacak" dedi.







Gal Gadot, 2008'de Jaron Varsano ile evlenmiş ve 2011'de Alma, 2017'de Maya, 2021'de Daniella adında üç kız çocuğu dünyaya getirmişti. Ori, çiftin dördüncü çocuğu oldu.